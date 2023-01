Gemeenten lopen plots voor op huisvesting statushouders

De trend dat gemeenten er niet in slagen om voldoende erkende vluchtelingen te huisvesten lijkt gekeerd. Gemeenten beginnen met een voorsprong van bijna 1800 statushouders (jargon voor een vluchteling met een verblijfsvergunning) aan dit nieuwe jaar. Dat is het resultaat van een flinke inhaalslag in het tweede deel van het jaar, toen 17.126 statushouders een woning kregen, bijna tweeduizend meer dan de opdracht.

Sinds 2018 stagneerde juist de uitstroom van statushouders uit asielzoekerscentra. Mede hierdoor ontstond er begin 2020 een tekort aan asielopvangplekken. De coronapandemie stelde een opvangcrisis uit maar die kwam er uiteindelijk toch in het najaar van 2021 toen het aantal asielzoekers toenam maar er nog steeds onvoldoende statushouders op tijd een woning kregen. Sindsdien verblijven duizenden asielzoekers in nood- en crisisnoodopvanglocaties.

Iedere gemeente krijgt per half jaar een taakstelling van het Rijk voor de huisvesting van statushouders. Vaak liepen gemeenten hierop achter, maar die achterstand is op veel plekken dus omgezet in een voorsprong. De verschillen zijn overigens wel groot: de provincie Zuid-Holland heeft een voorsprong van 782 statushouders, terwijl de provincies Groningen, Limburg en Noord-Holland nog achterlopen op de taakstelling van het Rijk.

Corporatiewoningen

Gemeenten hebben op diverse manieren de achterstand goedgemaakt. Breed uitgemeten in de media zijn gemeenten zoals Utrecht en Amersfoort. Daar werden corporatiewoningen tijdelijk vrijwel uitsluitend gereserveerd voor statushouders om aan de taakstelling te voldoen. Beide gemeenten hebben inmiddels een voorsprong opgebouwd.

Andere gemeenten kozen ervoor om nieuwe woningen te bouwen voor specifieke doelgroepen, zoals Lelystad. Die gemeente kampte jarenlang met een achterstand op de taakstelling maar heeft die ook omgezet in een voorsprong. Dat deed Lelystad met behulp van Lily en Lars, twee tijdelijke appartementencomplexen uit de fabriek waarin honderden mensen kunnen wonen. Niet alleen statushouders zijn hier gehuisvest, maar ook andere spoedzoekers op de woningmarkt.

Gemeenten kunnen zich echter niet rijk rekenen met de opgebouwde voorsprong. Komend half jaar moeten 21.200 vluchtelingen een woning toegekend krijgen. Ook als hier de voorsprong van wordt afgetrokken is dit een grotere taakstelling dan vorig jaar. In asielzoekerscentra zijn de problemen dan ook amper opgelost: er sliepen in december nog altijd 16,7 duizend statushouders in de opvang. Mede hierdoor zit de asielopvang nog altijd bomvol en worden noodopvanglocaties verlengd.

Om de huisvesting van statushouders in de toekomst soepeler te laten verlopen adviseerde de Adviesraad Migratie in oktober om de zoektocht van erkende vluchtelingen weer als urgent te verklaren. Tot 2017 kregen vluchtelingen dat stempel nog automatisch bij de inschrijving van een huurwoning maar de regeling werd afgeschaft door het kabinet-Rutte II.



