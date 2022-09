Gemeente versus Twitter: mogen complottheorieën over satanistische pedonetwerken blijven staan?

De gemeente Reeuwijk-Bodegraven wil dat Twitter berichten over een vermeend satanistisch pedofielennetwerk in de Zuid-Hollandse plaats van het platform verwijdert. Omdat het techbedrijf zich volgens de gemeente nu onvoldoende inspant om de complottheorieën te verwijderen, stapt de gemeente naar de rechter.

Vrijdagmiddag dient in de rechtbank Den Haag het kortgeding over de zaak. Het is niet voor het eerst dat in een rechtbank wordt gesproken over de complottheorieën waarin Bodegraven een hoofdrol speelt.

Vorig jaar al oordeelde de rechter dat de verhalen van complotdenkers Joost K., Micha K., en Wouter R., over een satanistisch pedofielennetwerk in het dorp, ongefundeerd zijn. Het drietal werd opgedragen alle berichten daarover te verwijderen. Ook kregen de complotdenkers eerder dit jaar een schadevergoeding van 215.000 euro opgelegd, omdat de gemeente als gevolg van de verhalen schade had geleden.

Bloemen leggen op de graven

De theorieën draaien om de hervonden herinneringen van Joost K., die in het dorp is opgegroeid. Hij is ervan overtuigd geraakt dat hij in zijn kinderjaren getuige was van satanische kindermoorden en misbruikt is door RIVM-baas Jaap van Dissel en een huisarts. Op de begraafplaats liggen volgens K. slachtoffers van deze kindermoorden. Met Micha K. en Wouter R. riep hij anderen in video’s op om bloemen te leggen op bepaalde graven, en zo het schandaal in de openbaarheid te brengen.

Het zorgde begin 2021 voor grote onrust in het dorp. Tientallen mensen kwamen op de begraafplaats bloemen brengen, tot ontzetting van de nabestaanden van de kinderen die er begraven zijn. Nadat bloemen werden weggehaald werden ambtenaren van de gemeente bedreigd. Ook werd het gemeentehuis beklad. Burgemeester Christiaan van der Kamp werd door aanhangers van de complottheorie ‘pedo-burgemeester’ genoemd.

Hoewel de gemeente de zaak tegen de aanstichters van de onrust dus won, wordt Bodegraven op internet nog altijd veelvuldig in verband gebracht met allerhande complottheorieën. De gemeente kaartte het probleem aan bij Twitter, maar kreeg daar naar eigen zeggen geen gehoor. Daarom hoopt de advocaat van de gemeente Reeuwijk-Bodegraven, Cees van de Sande, nu bij de rechter zijn gelijk te halen.

Bitcoinadvertenties John de Mol

Namens de gemeente eist hij in het kort geding dat alle tweets met beschuldigingen over dergelijke misdrijven verwijderd worden en verwijderd blijven. Ook tweets waarin locaties van de vermeende misdrijven worden genoemd, zouden moeten worden verwijderd, net als oproepen om die locaties te bezoeken.

Twitter wordt in de rechtszaak bijgestaan door advocaat Jens van den Brink. Hij was ook de advocaat van Facebook in een zaak die John de Mol aanspande en die draaide om bitcoinadvertenties van oplichters die de naam en foto van de bekende Nederlander misbruikte. John de Mol kreeg in die zaak gelijk van de rechter en Facebook moest de advertenties verwijderen.

