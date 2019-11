Gemeente Smallingerland wilde gaswinning tegenhouden, maar dat blijkt tegen de regels

De gemeenteraad had in de zomer van 2018 in dat bestemmingsplan opgenomen dat er in het buitengebied geen nieuw verkennings- en opsporingsonderzoek naar gas mag worden gedaan. De gemeente vreest voor aardbevingen, zoals in Groningen. Bovendien wil het graag inzetten op duurzame energiebronnen.

De minister van economische zaken en klimaat was minder blij met die ingreep. Hij stapte naar de rechter. Volgens hem is het bestemmingsplan er voor de ruimtelijke ordening en wordt het energiebeleid in Den Haag bepaald. De Raad van State geeft de minister hierin gelijk.

Beeld Louman & Friso

De hoogste bestuursrechter denkt bovendien niet dat de onderzoeken naar nieuwe gasvelden, die de gemeente wilde verbieden, op zichzelf leiden tot aardbevingen. De gemeente kan wel regels voor geluid- en trillingshinder die dergelijke verkenningsonderzoeken kunnen veroorzaken opnemen in het bestemmingsplan. Maar dat is wat anders dan een algeheel verbod.

Het oordeel van de Raad van State betekent dat de regels in het bestemmingsplan van Smallingerland nu van tafel zijn. Een teleurstelling voor wethouder Piet de Ruiter (GroenLinks). “We hebben geprobeerd om met een zwaar middel meer gaswinning in Smallingerland tegen te houden. De Raad van State geeft ons een tik op de vingers. Op deze manier kan het niet. Daarom gaan we nu op zoek naar een andere manier.”

Volgens de wethouder blijft het uitgangspunt dat meer gaswinning in zijn gemeente moet worden voorkomen. De inwoners vrezen voor aardbevingen zoals in Groningen. Hij heeft de minister uitgenodigd voor gesprek om die zorgen aan te kaarten.

Lees ook

Volgens Den Haag gebruikt de gemeente Smallingerland illegale trucs tegen gaswinning

Hoe ver kan een gemeente gaan om gaswinning binnen de gemeentegrenzen te blokkeren?

De gaskraan dicht? Slochteren heeft nog 240 kleine broertjes

De Groningse gaskraan gaat in 2030 dicht. Alles wijst erop dat Nederlanders dan nog steeds ‘gasverslaafd’ zijn. Moeten de kleine gasveldjes overuren gaan draaien?