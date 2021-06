Gemeente Oss spande zich in voor dakloze Arie den Dekker (54), maar wekte met zwabberbeleid ook valse verwachtingen

Medewerkers van de gemeente Oss deden hun best de dakloos geworden Arie den Dekker te helpen, maar schiepen met zwabberend beleid wel onrealistische verwachtingen, die leidden tot frustratie en teleurstelling. Dat concluderen onderzoekers die in opdracht van de gemeenteraad keken naar de rol van de gemeente in het conflict dat leidde tot de zelfmoord van de 54-jarige inwoner van Oss.

Bijna een jaar geleden goot Den Dekker voor het gemeentehuis benzine over zichzelf heen, omdat hij vond dat de gemeente hem een nieuwe woning moest bieden. Hij stak de vloeistof in brand, en overleed niet veel later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het was niet zijn eerste protestactie. Eerder gooide Den Dekker onder meer een emmer koeienmest over zich heen om aandacht te vragen voor zijn problemen.

Wel inspanning, maar niet consequent

Na zijn dood wilde de gemeenteraad van Oss weten of de betrokken ambtenaren en de burgemeester inderdaad steken hadden laten vallen. Maar op die vraag ‘is geen eenduidig antwoord te geven’, concluderen de onderzoekers van bureau Necker van Naem nu. Want hoewel duidelijk is dat betrokkenen bij de gemeente zich jarenlang inspanden om Den Dekker zorg, een passende woning en bescherming te bieden, waren ze niet altijd consequent in wanneer en hoe ze die hulp aanboden.

Zo regelde de gemeente wél een nieuw onderkomen voor Den Dekker toen hij wegens door hem veroorzaakte overlast in 2017 zijn huis kwijtraakte, maar slaagde de gemeente er na een brand in dat huis niet in om hem een nieuwe en passende woning te bieden. De gemeente was – net als in 2017 – ook niet wettelijk verplicht dat te doen, maar had door eerder handelen wel de verwachting gewekt bij Den Dekker dat het geregeld zou worden, zeggen de onderzoekers.

Burgemeester wilde niet dat hij in Oss kwam wonen

Complicerende factor in de zaak is dat Den Dekker werd bedreigd wegens een getuigenis die hij aflegde na een liquidatie. Burgemeester Wobine Buijs (VVD) was vanwege die bedreigingen bang dat de aanwezigheid van Den Dekker in haar gemeente niet alleen voor hemzelf, maar ook voor andere inwoners gevaarlijk kon zijn. Daarom wilde ze niet dat hij weer in Oss kwam wonen.

Die positie is begrijpelijk, concludeert Necker van Naem, de burgemeester is immers verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in haar gemeente. Maar, zo is te lezen in het rapport, Buijs is als ‘burgermoeder’ ook een laatste redmiddel voor kwetsbare inwoners, en had daarom ook een verantwoordelijkheid tegenover Den Dekker.

Raadsleden prezen de ambtenaren

Desondanks is de gemeenteraad van Oss mild voor de burgemeester, zo bleek tijdens de raadsvergadering van maandagavond, waarin het rapport werd toegelicht. Raadsleden prezen de ambtenaren, omdat gepoogd was maatwerk toe te passen. “De burgemeester en gemeente hebben zich ruimschoots ingespannen”, zei SP-fractievoorzitter Marie-Thérèse Janssen, mede namens de andere partijen.

De familie van de overleden Den Dekker is het daar niet mee eens. Zoon Anthony den Dekker gooide gedurende de raadsvergaderingen eieren naar het gemeentehuis. Tegen het Brabants Dagblad zei hij: “Iedereen bij de gemeente heeft juist gehandeld, lees ik in het rapport. Maar intussen lieten ze mijn vader gewoon aan zijn lot over. Ik veeg hier mijn kont mee af. Dit is nog lang niet klaar.”

Arie den Dekker kon niet lezen of schrijven, maar dat de gemeente Oss hem liever kwijt dan rijk was had hij maar al te goed in de gaten. De gemeente deed er ook weinig aan om dat te verhullen. ‘Lastig’, vond die hem.