Gemeente en baasje in de clinch over rottweiler: ‘Ik heb mijn hond eeuwige trouw beloofd’

Over hond Renzo hebben al heel wat rechters het hoofd gebroken. Vandaag staan zijn baasje en de gemeente Assen voor het hekje van de hoogste bestuursrechter in Den Haag, waar zij voor de zoveelste keer in de clinch liggen over de rottweiler. Eigenaar Paul Rook vindt het mesjogge dat de burgemeester niet van wijken weet. Na meerdere bijtincidenten nam de gemeente Renzo in 2018 zo’n negen maanden in beslag, en de burgervader wil per se iedere cent aan bewaar- en verzorgingskosten op zijn baasje verhalen, 4597 euro om precies te zijn.

Dagelijks staan burgers en de overheid tegenover elkaar bij de Raad van State. Trouw kijkt deze zomer mee.

“Ik keur de handelwijze van de gemeente af”, stelt Rook met onvaste stem. “En dan druk ik mij voorzichtig uit.” Niet alleen noemt de hondeneigenaar het buitenproportioneel dat Assen hem zijn Renzo afpakte, hij neemt het de burgemeester ook kwalijk dat die door blijft procederen. “Ik heb gemerkt hoe oneerlijk de rechtsgang tegen de overheid is.”

‘Ik sta hier ook voor andere hondenbezitters’

50.000 euro heeft zijn twist met de gemeente hem tot nu toe gekost, gaat de grijzende man verder. “En dat was niet nodig geweest. Maar tot op de dag van vandaag weigeren de burgemeester en wethouders met mij in gesprek te gaan, ze hopen dat de burger opgeeft. Maar dat doe ik niet. Ik heb mijn hond eeuwige trouw en liefde beloofd.”

Ook voor andere dierenbezitters zegt Rook zijn strijd voort te zetten, mensen die niet de financiële middelen hebben om tegen de inbeslagnames van hun beesten te protesteren.

Assen sloeg gesprek met Rook af

Jaren geleden dwong een rechter de gemeente al om Renzo terug te laten keren naar Rook. De burgemeester wilde daar eigenlijk niets van weten, tot drie keer toe had de rottweiler een van zijn inwoners gebeten. Maar nadat zijn baasje had beloofd het dier te laten castreren, verruilde Renzo het gemeentelijke hondenhok toch weer voor zijn mand bij de familie Rook.

Weer een andere rechter oordeelde eerder dat het afpakken en opsluiten van Renzo terecht was. Althans, aanvankelijk. Maar in het begin van 2019 – Renzo werd in augustus 2018 in beslag genomen door Assen – had de gemeente van de rechter in gesprek moeten gaan met Rook. Het baasje had toen aangeklopt bij de burgemeester, hij wilde graag samen zoeken naar een oplossing voor de problemen met zijn hond. Misschien kon Renzo naar huis komen als hij voortaan buiten werd aangelijnd en gemuilkorfd?

Waren dat soort gesprekken gevoerd, zo schatte de Groningse rechtbank in, dan had Renzo al maanden eerder terug kunnen keren naar Rook, zijn vrouw en dochters. En had de gemeente uiteindelijk minder geld hoeven uitgeven aan de opslag en verzorging van de rottweiler. De rechter vond dat Rook bijna 3300 euro aan de gemeente moest terugbetalen, 1300 euro minder dan het bedrag waarop Assen zelf was uitgekomen.

Zou drie keer bij de Raad van State scheepsrecht zijn?

Die uitspraak zint de burgemeester niets. Hij ging in hoger beroep. Voor de burgemeester is het een principekwestie, leggen woordvoerders van Assen de bestuursrechter vandaag uit, hij wil het hele bedrag van Rook ontvangen. “De burgemeester zit er wat geharnaster in dan zijn ambtenaren”, merkt de rechter droogjes op, wanneer blijkt dat de mannen geen fiat van de burgemeester hebben gekregen om buiten de zittingszaal tot een overeenstemming te komen met de hondenbezitter.

Het is de derde keer dat Rook en de gemeente bij de Raad van State zijn, verzucht de Assenaar. Zou het scheepsrecht zijn? “De zaak Renzo kent alleen maar verliezers”, sluit Rook de zitting af. “Helaas over de rug van Renzo en mijn gezin.”

De uitspraak volgt eind augustus.

