Gemeente Amsterdam onderzoekt terugvordering subsidie aan Anne Frank-project

Het Amsterdamse college zegt zich te herkennen in het beeld dat er ‘onzorgvuldig en nalatig is omgegaan met het onderzoek en de publicatie en is hiervan geschrokken’. Ook de gekozen manier van communiceren door filmproducent Pieter van Twisk en documentairemaker Thijs Bayens van Proditione Media is volgens Meliani ‘op z’n minst onzorgvuldig’ te noemen.

Het gemeentebestuur liet zich mede overtuigen, zo staat in de raadsbrief, door de lijst van gezaghebbende instellingen en experts die zouden meewerken. De brief wijst erop dat na de publicatie van ‘Het verraad van Anne Frank’ niet alleen kritiek kwam op de conclusie, maar ook op het feit dat er geen inhoudelijke feedback is gevraagd aan experts en dat de gezaghebbende partijen die genoemd werden in de subsidie-aanvraag verklaarden niet of nauwelijks betrokken te zijn geweest bij het onderzoek.

De gemeente gaat in overleg met onder andere het Niod, de Anne Frank Stichting en experts om na te gaan of de aanpak die in de aanvraag voor subsidie stond voldoende is gevolgd.

Miljoenenonderzoek

In 2018 verstrekte de gemeente de gevraagde 100.000 euro op een totale projectbegroting van enkele miljoenen. Daarnaast werd 40.000 euro gereserveerd voor een expositie in het Stadsarchief over de onderzoeksmethodiek en het gebruik van data in deze tijd. In 2020 is besloten de expositie niet te laten doorgaan, met name vanwege corona.

Op 17 januari werd het boek ‘Het verraad van Anne Frank’ gepubliceerd, nadat een team onder leiding van FBI-agent Pankoke jarenlang forensisch opsporingsonderzoek had gedaan om de verklikker van het onderduikadres van Anne Frank te kunnen aanwijzen. Het boek concludeerde dat notaris Arnold van den Bergh, een lid van de Joodse Raad, hoogst waarschijnlijk de verrader is geweest. Experts kwamen meteen met een hard oordeel over de bewijsvoering en argumentatie. Historicus Bart van der Boom kwalificeerde de theorie als ‘lasterlijke onzin’, volgens zijn collega Bart Wallet was de conclusie gebaseerd op ‘onbewezen veronderstellingen’.

Het Stadsarchief zou naar aanleiding van de verschijning van het boek over Anne Frank het briefje tentoonstellen dat gold als belangrijkste bewijsstuk voor het aanwijzen van Arnold van den Bergh als verrader. Ook andere stukken uit het politiedossier dat door de onderzoekers was gevonden zouden vanaf 18 februari getoond worden in de schatkamer van het Stadsarchief. Vanwege de storm die ontstaan is door de publicatie van het boek en de twijfels over het onderzoek ziet het Stadsarchief af van de presentatie van het briefje en het dossier.

