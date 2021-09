Gemeente Amsterdam komt via boekhoudtruc weg met recordschuld

Amsterdam kiest voor grote investeringen om uit de coronacrisis te komen. Wethouder Victor Everhardt (D66) presenteerde donderdagochtend de jaarbegroting van de hoofdstad. Die is met 6,5 miljard euro de grootste van Nederland.

Maar de schuld die de hoofdstad inmiddels heeft opgebouwd is met 6,7 miljard al groter dan die totale begroting. Everhardt laat de schulden bovendien verder oplopen, tot 8,4 miljard euro in 2025. In 2019 gaf het stadsbestuur nog aan dat een schuld van 7 miljard de kritische grens benadert.

Om te voldoen aan de eisen van financiële weerstand gebruikt Amsterdam een boekhoudkundige innovatie. Van de provincie mag de schuldquote van een gemeente (de schuld gedeeld door de omvang van de begroting) namelijk maar 130 procent zijn. Amsterdam komt uit op 140 procent in 2025, een dikke onvoldoende.

Lege straten in het centrum van Amsterdam, eerder dit jaar tijdens de lockdown. Beeld ANP

Erfpacht

Om hier onderuit te komen gaat de gemeente voor het eerst investeringen in erfpachtbouwgrond niet meetellen. Dit vindt de wethouder verantwoord omdat Amsterdam met haar bijzondere erfpachtconstructie voor grond een aparte positie inneemt in Nederland. Erfpacht levert de stad honderden miljoenen euro’s op. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met deze verandering in administratie. Door deze boekhoudkundige ingreep zakt de schuldquote naar 78 procent in 2025 en haalt Amsterdam dan weer een voldoende.

De stad is hard getroffen omdat tijdens de coronacrisis belangrijke inkomsten uit toerisme, evenementensector, horeca en parkeren instortten. “Het is een enorme dreun geweest voor Amsterdammers, ondernemers en culturele instellingen”, aldus de wethouder. De economie zit weer in de lift, maar de opbrengsten blijven nog ver achter bij opbrengsten van voor corona. En door de aard van de Amsterdamse economie loopt de hoofdstad ook verder achter bij herstel dan nationaal het geval is, zegt Everhardt.

Herstel is ‘broos en onzeker’

De wethouder noemt het herstel ‘broos en onzeker’. Als de steunpakketten van de rijksoverheid in oktober worden afgebouwd, verwacht het bestuur dat nog meer Amsterdammers in financieel zwaar weer komen. Hij verwacht dat de ongelijkheid in de stad verder toeneemt en dat meer mensen in de bijstand, WW of schuldhulpverlening belanden. 1200 horeca-ondernemers hebben tijdelijk vergunning voor grotere terrassen. Ook komend jaar hoeven zij voor die terrassen vanwege corona geen belasting te betalen.

Als oplossing gaat Amsterdam extra investeren om ‘uit de crisis te komen en Amsterdammers aan het werk te houden en te krijgen’. Daarbij gaat het om 4 miljard voor de komende vier jaar. Voor volgend jaar staan er 850 miljoen investeringen op de rol, ook voor onderhoud en groei van de stad. Op de planning: renovatie van het De Mirandazwembad, instortende bruggen en kades, ontwikkeling van de IJ-boulevard en de energietransitie. Ook wil de stad investeren in het efficiënter verwerken van afval.

