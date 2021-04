Gemeente Amsterdam experimenteert met afvalboten

Een vuilnisman waarschuwt voor de zekerheid zijn collega: “Pas op dat je niet in het water valt.” Met het zweet op de rug staat die het vuilnis, gebracht door minivuilniswagens, met een hark te verspreiden over een schuit. Ruim een half uur later vertrekt die vol vuilniszakken en dozen geruisloos door de Amsterdamse grachten, voortgeduwd door een hybride boot die vaart op elektriciteit. Op weg naar de afvalverwerking. Onderweg haalt de boot een tweede schuit met vuilnis op.

Sinds maart experimenteert de gemeente Amsterdam twee dagen per week met boten die vanuit het centrum – het Wallengebied – huishoudelijk afval wegbrengen. Minivuilniswagens rijden ’s ochtends door het stadsdeel om de vuilniszakken langs de grachten op te halen en die in de twee schuiten te kieperen.

Kades kunnen het zware verkeer niet dragen

De vaarttocht door de grachten laat zien waarom Amsterdam met deze proef is begonnen. De kades staan in de steigers. Die verzakten de afgelopen jaren, want ze konden het zware verkeer niet dragen. De gemeente moest op zoek naar een oplossing om het huishoudelijk afval het centrum uit te krijgen, zonder gebruik van zware vuilniswagens. “Een normale vuilniswagen met afval is gelijk aan twintig zware Volvo’s”, vertelt Marcel Stiphout (50), programmamanager afvalstromen Centrum bij de gemeente.

De druk ligt hoog bij de vuilnismannen. Ze hebben deze ochtend ongeveer twee uur om alle vuilniszakken op te halen en te lozen bij de boten. Het centrum moet op tijd schoon zijn, voordat het dagelijkse leven op gang komt. “We komen een auto tekort”, verklaart vuilnisman Saadiq Naipal (20) de haast, nadat hij en zijn twee collega’s hun vuilniswagen hebben geleegd.

“Ik vind deze manier een beetje omslachtig”, vertelt hij. “Met een normale vuilniswagen gaat het werk sneller. Daar kan een grotere hoeveelheid afval in. Die laad je dan in één keer en je rijdt weg. Nu rij je op en neer. Begin je net warm te worden van het inladen, moet je weg, omdat je vuilnisauto vol zit.”

Het water wordt relatief weinig gebruikt

Verspreid over twee ochtenden vervoert een schuit gemiddeld 40 ton – 40.000 kilo – huisvuil. De huidige schuiten zijn dezelfde als die uit begin jaren negentig, toen de gemeente Amsterdam voor het laatst het huishoudafval per boot ophaalde, vertelt Swavek Vervoort (39) van Waternet. Het bedrijf houdt zich bezig met het waterbeheer in en rond de hoofdstad. Vervoort bestuurt de boot. De schuiten raakten uit de mode, omdat vuilniswagens efficiënter en goedkoper bleken.

Nieuwsgierig naar de afvalboot voor haar huis komt Jacqueline Gerritsma (57) even kijken. De gemeentelijke informatiebrief heeft ze niet gelezen. “Mijn man is niet zo goed met de post”, verontschuldigt ze zich. Uit zijn tas haalt een aanwezige gemeenteambtenaar snel een nieuwe brief en praat haar bij. Gerritsma: “Het is een slim idee. Je moet de wegen ontzien. En het water wordt relatief weinig gebruikt.”

De gemeente zoekt naar meer oplossingen om de zwakke kades te sparen. Amsterdam is van plan om in mei in het centrum te beginnen met een ander experiment: de bakfiets on demand. Per app kun je een bemande elektrische bakfiets bestellen, die naar je huis komt om het vuilnis op te halen.

Toentertijd waren ze ook niet gek

In september volgt de evaluatie van de afvalboten. Over de kosten in vergelijking met die vuilniswagens op de weg, de uitstoot en de verkeersoverlast. Op een van de grachten zorgt een minivuilniswagen die zijn lading lost voor de welbekende opstopping.

Met de afvalboot weer op het water keert de nostalgie terug bij zijn oud-collega’s, zegt Vervoort achter het stuur op weg naar de afvalverwerking. “We vinden het niet erg om weer te varen met die schuiten. Toentertijd waren ze ook niet gek. Afval vervoeren over water ging best efficiënt.”

Lees ook:

De illusie van recyclen

Plastic dat u braaf inzamelt, wordt overal gedumpt.