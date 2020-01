Gelukkig tweeduizendtwintig! Of is het twintigtwintig?

Bestaat er een goed antwoord? Nee, zegt Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dale en taalrubriekschrijver in deze krant. “Dit is een taalkwestie waar geen regels voor bestaan. Het is allebei goed.” Den Boon verwacht desalniettemin dat twintigtwintig het gaat winnen van tweeduizendtwintig. “Twintigtwintig klinkt iets hipper. En als je uitgaat van het principe van de taaleconomie – dat wil zeggen: met zo min mogelijk letters zoveel mogelijk zeggen – dan zal twintigtwintig aan het langste eind trekken, want dan heeft een lettergreep minder dan tweeduizendtwintig.”

Maar dat roept de vraag op waarom de vraag zich nú aandient. Immers: in 2012 – om maar een jaartal te noemen – was er helemaal geen discussie over de vraag of je dat jaar nou twintigtwaalf of tweeduizendtwaalf moest noemen. Iedereen zei tweeduizendtwaalf, terwijl twintigtwaalf toch echt een lettergreepje minder telt. Maar in tal van andere jaren lijkt de lettergrepenwinst er juist wel weer toe te doen. Als we het over, bijvoorbeeld, 1912 hebben zeggen we doorgaans negentientwaalf en niet negentienhonderdtwaalf. Scheelt toch twee lettergrepen.

Verhit debat

“Dat het nu een verhit debat geworden is, heeft met sociale media te maken”, zegt Den Boon. “Die hadden we tien jaar terug nog niet. Veel mensen zijn er dol op om langs die route twistgesprekken aan te gaan.”

Het 2020-debat wordt op sociale media inderdaad volop gevoerd. “Die verhitte discussies zie je bij elk taalfenomeen", zegt Den Boon. Waarbij zelfs al de suggestie voorbij is gekomen om het nieuwe jaar twintighonderdtwintig te noemen. Den Boon: “Ter relativering: vergelijk het met de discussie over de vraag of je patates frites patat of friet moet noemen. Wat je daar ook van vindt, uiteindelijk eet je gewoon hetzelfde.”