Geliefde Wiersum was een ‘gedreven en integer advocaat’

Een uitstekende, gedreven advocaat en bovendien een aimabel, sympathiek mens. Op de rechtbank in Amsterdam wordt over Derk Wiersum louter in lovende termen gesproken. Rechters, officieren van justitie, collega-advocaten, gerechtsbodes, iedereen mocht Wiersum.

Strafpleiter Gerard Spong noemt Wiersum een “volstrekt integere advocaat die niet samenspande met zijn clientèle”. Volgens de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten verliest de strafrechtadvocatuur in Derk Wiersum “een goede, bekwame en fijne collega”. De 44 jaar geworden Wiersum laat een vrouw en twee schoolgaande kinderen achter.

Wiersum studeerde rechten in Groningen. Van 2003 tot 2014 werkte hij als raadsman op een groot advocatenkantoor in Amsterdam, waar hij ook vier jaar partner was. Hij legde zich binnen het strafrecht vooral toe op de zware en georganiseerde criminaliteit, maar deed ook gewelds-, zeden- en witwaszaken. Sinds afgelopen maart had hij zijn eigen kantoor in Amsterdam-Zuid.

‘De verdachte is altijd de underdog’

Als advocaat keerde Wiersum zich tegen de doodstraf en was penningmeester van de Stichting Rechtshulp Terdoodveroordeelden. Ook werkte hij sinds maart voor de stichting Dutch&Detained, die Nederlanders die in het buitenland gevangen zitten juridisch bijstaat. In een interview uit 2017 in het Advocatenblad zei Wiersum: “Ik sta altijd de underdog bij. De verdachte is nu eenmaal een underdog die vecht tegen het systeem. Die heeft een advocaat verschrikkelijk hard nodig.”

Wiersum was raadsman van Nabil B., een cruciale kroongetuige in de liquidatiezaak Marengo die draait om de bende van de voortvluchtige en van meerdere moorden verdachte crimineel Ridouan T.. Hij werkte daarin aanvankelijk samen met collega-advocaat Bart Stapert, maar omdat Stapert overstapte naar de rechterlijke macht werkte hij de afgelopen maanden met een andere collega.

De advocaat was van verschillende kanten gewaarschuwd voor de risico’s die hij liep door de verdediging van B., maar hij was daar volgens Het Parool vrij nuchter over. Tegenover de krant noemde hij de signalen onvoldoende concreet en hard om zware beveiliging te accepteren.

