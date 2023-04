Gelekte topgeheime militaire documenten: ‘Wat in de VS gebeurt, kan overal gebeuren’

Ook in Nederland hebben duizenden overheidsmedewerkers toegang tot geheime informatie, zegt militair-historicus Christ Klep. ‘Wat in Amerika is gebeurd, kan overal gebeuren.’

Ruim één miljoen Amerikanen hebben toegang tot geheime militaire informatie. Dat melden Amerikaanse media na de aanhouding van militair Jack Teixeira (21) vanwege het lekken van geheime documenten over de oorlog in Oekraïne.

Het betreft veelal jonge werknemers die op basis van inlichtingen rapporten opstellen voor hun leidinggevenden. Tot de specifieke documenten die nu zijn gelekt, had vermoedelijk een kleinere groep toegang, mogelijk enkele honderden tot duizenden personen.

Ook in Nederland hebben duizenden overheidsmedewerkers toestemming om vertrouwelijke militaire informatie in te zien, zegt militair-historicus Christ Klep. “Wat in Amerika is gebeurd, kan overal gebeuren.”

‘Kosmisch topgeheim’

Net als in Amerika maakt het Nederlandse leger gebruik van verschillende classificaties, om het beschermingsniveau van een document te bepalen. Klep legt uit dat defensie grofweg gebruikmaakt van vier verschillende classificaties.

Zo worden documenten met het laagste veiligheidsniveau bestempeld als ‘staatsgeheim confidentieel’. “Dit is alle informatie die je niet mag kopiëren”, zegt Klep. Dit betreft volgens de militair-historicus vrijwel alle documenten van defensie.

Daarnaast bestaan er ook documenten die tijdelijk erg belangrijk zijn, zoals informatie over de sterkte van een eenheid of financiële zaken. Dit soort documenten wordt volgens Klep bestempeld als ‘staatsgeheim geheim’. In de handleiding over de algemene beveiligingseisen van het ministerie van defensie staat dat het lekken van deze documenten ‘ernstige schade kan toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten’.

Die schade is mogelijk nog groter wanneer zogeheten ‘staatsgeheim zeer geheime’ documenten op straat belanden. Dit zijn documenten die langdurig geheim moeten blijven. Klep: “Zoals informatie over zwaktes in de verdediging of pijnpunten in het materieel.”

Ten slotte zijn er documenten die geclassificeerd worden als ‘kosmisch topgeheim’. Dit is een term die internationaal wordt gebruikt en betrekking heeft op Navo-stukken. In dit soort documenten wordt bijvoorbeeld informatie over kernwapens uitgewisseld, zegt Klep.

Onvermijdelijk

Wie precies toegang heeft tot al deze documenten, is volgens Klep lastig te zeggen. Niet alleen de rang van een medewerker is doorslaggevend, ook de functie is belangrijk. Dit bevestigt ook een woordvoerder van Defensie: “Toegang tot informatie is afhankelijk van het niveau van de screening en gebaseerd op de noodzaak die toegang te hebben voor het uitoefenen van een bepaalde functie.”

Bij sommige defensieprojecten hebben duizenden personen toegang tot belangrijke informatie, zegt Klep. Zoals bij het bouwen van gevechtsvliegtuigen. “Het probleem is dat degene die de radar maakt, op een gegeven moment moet communiceren met degene die het materiaal gaat gebruiken. Daardoor zijn er zoveel personen betrokken, dat een datalek nooit 100 procent te voorkomen is.” In 2011 is een F16-vlieger veroordeeld voor het aanbieden van staatsgeheimen aan derden.

Tsunami aan data

Klep ziet een groot verschil met een jaar of tien geleden, toen documenten voornamelijk nog op papier werden vastgelegd. “Stukken gingen ’s avonds de kluis in of werden opgeslagen in het archief.” Eén van de belangrijkste regels voor overheidsmedewerkers in de analoge tijd was de clean desk policy: niets laten rondslingeren.

Sinds documenten digitaal worden opgeslagen, voldoet die regel niet meer. Zeker niet omdat de hoeveelheid informatie sindsdien ontzettend is toegenomen. “Nu zet je een compleet archief op een USB-stick”, zegt Klep.

Daarom zijn in de afgelopen jaren steeds strengere protocollen ontwikkeld. De woordvoerder van Defensie zegt dat voor het bekleden van een vertrouwensfunctie voorafgaand en tijdens het dienstverband altijd veiligheidsonderzoeken worden uitgevoerd. Ook hebben defensiemedewerkers een geheimhoudingsplicht.

Deze maatregelen wegen volgens Klep bijna niet op tegen “de enorme tsunami data” waar defensie mee werkt. Volgens de militair-historicus worden dagelijks honderden, zo niet duizenden briefings gedeeld. Daarbij blijft het mensenwerk. “Het systeem is gebaseerd op vertrouwen, dat kun je niet afdwingen met regels”.

