Geld uit het Groeifonds gaat dit jaar naar digitaal onderwijs en de Einstein-zwaartekracht-telescoop

Het gaat om geld uit het Wopke-Wiebes groeifonds, dat nu voor de tweede keer subsidies uitdeelt. Dit jaar vielen slechts zeven projecten af. Vorig jaar waren dat er beduidend meer. De kwaliteit van de aanvragen is een stuk verbeterd, vindt voorzitter en oud-minister Jeroen Dijsselbloem van het groeifonds.

Het grootste subsidiebedrag (560 miljoen euro) wordt benut om het middelbaar en hoger onderwijs verder te digitaliseren. Nog eens 500 miljoen euro gaat naar de verdere ontwikkeling van waterstof als duurzame energiebron. Maar het meest ‘spannende’ project is volgens Dijsselbloem de Einstein-telescoop. “Dit is groots en met lef”, zegt hij.

De Einstein-telescoop staat voor een ondergronds observatorium voor zwaartekrachtgolven, dat al enige tijd op het ambitielijstje van de EU staat. De Zuid-Limburgse grensregio wil dit project samen met Duitsland en België ontwikkelen. Wel moeten die landen hun financiering nog regelen.

Brussel kiest uiteindelijk welke regio de Einstein-telescoop mag bouwen, want ook Sardinië is in de race voor dit megaproject. Alleen de bouwkosten ervan zijn al 1,94 miljard euro. Nederland gaat dan 870 miljoen bijdragen. Voor de voorbereiding van de Limburgse kandidatuur wordt 42 miljoen euro uitgetrokken.

Veel aandacht voor een leven lang leren

Andere projecten die financiering ontvangen hebben betrekking op onderzoek en innovatie om de klimaattransitie en stikstofproblemen te helpen oplossen, zoals groene waterstof, klimaatresistente gewassen en emissievrije vliegtuigen en scheepvaart. Maar ook kankeronderzoek is gehonoreerd.

Het Groeifonds trekt veel geld uit voor onderwijs, zoals voor een leven lang leren, een nieuwe aanpak tegen laaggeletterdheid en verbetering van digitale lesmethodes. Zo willen de gezamenlijke MBO’s, HBO’s en universiteiten een Katalysator ontwikkelen, die inzicht biedt in de vereiste vaardigheden voor de arbeidsmarkt in de toekomst. Werknemers kunnen dan anticiperen en zichzelf gericht blijven bekwamen.

Er is dit jaar maar één infrastructureel project gehonoreerd door het Groeifonds. Vorig jaar ging het meeste geld nog naar lightrailverbindingen bij Rotterdam en Den Haag, maar daarvoor heeft het kabinet-Rutte IV nu een ander fonds in het leven geroepen.

In totaal kan het fonds in vijf jaar 20 miljard euro uitgeven. Verwacht wordt dat ook private financiers meedoen aan de projecten, zodat er uiteindelijk 12 miljard euro in wordt geïnvesteerd.

Minister Adriaansens van Economische Zaken begrijpt dat de miljarden uit het Nationale Groeifonds dit jaar ook heel nuttig zouden kunnen zijn om de koopkracht van burgers te verbeteren. Maar dat is een slecht idee, vindt ze. Adriaansens: “Het is juist in crisistijd belangrijk om ook te blijven investeren in de toekomst.”

