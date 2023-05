Geld, opvoeding, werk: bij 130.000 gezinnen stapelen de problemen zich op

Een ongeluk komt nooit alleen. Dat geldt zeker voor de 200.000 Nederlandse gezinnen (330.000 ouders) die te maken hebben met een opeenstapeling van minstens drie problemen in opvoeding, financiën, gezondheid, sociale omgeving of werk. Het gaat in totaal om 10 procent van alle ouders, becijferde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat voor het eerst onderzocht hoeveel gezinnen last hebben van een stapeling van problematiek.

Juist de ouders met relatief veel zorgen blijken de minste hulpbronnen te hebben in de vorm van bijvoorbeeld voldoende salaris of een hechte familie. Van deze kwetsbaarste ouders krijgen er 130.000 naar eigen zeggen onvoldoende hulp om uit de zorgen te raken. Meedoen aan de samenleving is voor hen erg lastig.

Opvoedproblemen niet op zichzelf

Volgens SCP-onderzoeker Freek Bucx is een ‘brede blik’ van hulpverleners nodig om de ‘vragen achter de vragen’ te zien bij deze gezinnen. Gezinsvoogden, leraren, cliëntenondersteuners en sociale teams bij gemeenten zouden moeten herkennen dat een opvoedprobleem vaak niet op zichzelf staat. Bovendien zouden zij in beeld moeten krijgen of een gezin over voldoende financiële en sociale hulpbronnen beschikt om de problemen op te lossen. Zonder hulpbronnen kunnen kinderen door een maatschappelijke ondergrens zakken. Denk bijvoorbeeld aan ouders die een gratis schoolontbijt moeten aanvragen.

Zo’n 70.000 gezinnen hebben een stapeling van problemen én onvoldoende hulpbronnen. Een deel van hen heeft de overheid echt nodig om uit de zorgen te komen. Dit aantal destilleert het SCP uit twee gerichte enquêtes onder in totaal bijna 14.000 Nederlanders. Op basis van deze enquêtes publiceert het planbureau woensdag Zicht op ouders, en een meer algemeen onderzoek Zicht op zorgen.

Het SCP vindt dat vooral gemeenten en hulpinstanties een rol kunnen spelen om deze ouders weer te laten meedoen aan de samenleving. “Uitgangspunt bij het beleid en de uitvoering is: hoe zijn deze mensen in deze situatie terechtgekomen? Wat is de onderliggende problematiek, en welke ondersteuning hebben ze daarbij nodig?”, zegt Bucx.

Gemeenten kunnen inzetten op het versterken van de economische hulpbronnen van burgers, maar het versterken van hun sociale vangnet is ook belangrijk, vindt het SCP. Bovendien moet de burger leren om de eigen regie over zijn leven te nemen, en veerkrachtig te zijn bij tegenslagen.

“De verwachtingen over de eigen kracht van de burger en zijn omgeving moeten echter niet te hooggespannen zijn”, meent Bucx. Om de eigen boontjes te leren doppen, kan geïnvesteerd worden in trainingen die op de lange termijn vruchten afwerpen. Dat kan gaan om een cursus omgaan met geld, tot relatietherapie voor ouders of opvoedles bij een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Toeslagenaffaire

Om zicht te krijgen op de ‘levensbrede’ problematiek van ouders, zouden lokale organisaties meer moeten samenwerken, vindt het SCP. Bijvoorbeeld dat instanties informatie moeten gaan delen over werk en inkomen, gezondheid of opvoeding om zo de hulp te optimaliseren.

Er is een wet in de maak voor het vereenvoudigen van het uitwisselen van gegevens (de Wet aanpak meervoudige problematiek sociale domein). Laat dat nu net een gevoelig punt zijn voor veel ouders, zeker sinds de toeslagenaffaire. Een melding bij bijvoorbeeld Veilig Thuis, gecombineerd met een belastingschuld, bleek verdenkingen op burgers te laden die onevenredig harde fraudebestrijding uitlokten. In plaats van hulp kregen mensen ernstiger problemen.

Bucx erkent dat het wantrouwen tegen overheidsinstanties groot is, en dat dit wellicht ook een reden is dat mensen geen verzoek om hulp bij de gemeente willen doen. “Mensen vrezen voor een stigma, of schamen zich. Ze vrezen van het kastje naar de muur gestuurd te worden, en proberen zichzelf dan te redden. Dat de overheid betrouwbaar is, is heel belangrijk om kwetsbare groepen goede ondersteuning te kunnen geven.”

