Geheimhoudingsplicht weerhoudt Weski ervan zich publiekelijk te verdedigen tegen beschuldigingen OM

Bij talkshows, in kranten en op nieuwssites: in alle media werd de arrestatie van advocaat Inez Weski de afgelopen weken volop besproken. De 68-jarige Weski kon er niet op reageren. Nadat ze op 21 april werd opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie, zat ze in beperkingen. Vanuit het huis van bewaring mocht ze alleen communiceren met haar advocaat.

Inmiddels heeft ze meer vrijheid. Vrijdag werd bekend dat de beperkingen zijn opgeheven. Weski zit nog steeds vast, maar onder minder strenge voorwaarden. Toch zal ze nog altijd niet publiekelijk reageren. In de rechtszaal niet, maar ook niet daar buiten. Dat schrijven haar advocaten Rob Baumgardt en Fébe Schoolderman in een verklaring. Haar geheimhoudingsplicht jegens cliënten en oud-cliënten zit daarbij in de weg. ‘De verdediging is daardoor met handen en voeten gebonden’, zeggen Baumgardt en Schoolderman.

Ridouan T.

De beruchtste oud-cliënt van Weski en de man om wie ook haar zaak draait is Ridouan T. Weski stond hem bij in het liquidatieproces Marengo, waarin T. de hoofdverdachte is. Het OM verdenkt Weski ervan dat ze voor T. berichten uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught heeft doorgespeeld aan de buitenwereld. Daarmee zou ze haar positie als advocaat hebben misbruikt en T. mogelijk zelfs in de gelegenheid hebben gesteld om door te gaan met criminele activiteiten. Vorig jaar werd advocaat Youssef T., een neef van Ridouan T. al veroordeeld voor het doorgeven van informatie vanuit Vught. In de rechtbank zei hij toen al dat ook Weski onder druk zou zijn gezet om berichten van T. te delen. Weski heeft die beschuldiging altijd met klem ontkent.

Vanwege het onderzoek van het OM, is Weski voorlopig geschorst als advocaat. Al voordat dat besluit viel had Weski's kantoor laten weten de verdediging van Ridouan T. neer te leggen. Maandag wordt het Marengoproces zonder Weski hervat. T. heeft de rechtbank laten weten voor nu zijn eigen verdediging te willen voeren, al is hij nog wel op zoek naar een nieuwe advocaat.

Contact met oud-cliënt

Hoewel Weski Ridouan T. dus niet meer bij staat, kan ze nog steeds niets zeggen over het contact met haar oud-cliënt. Het verschoningsrecht, zoals de geheimhoudingsplicht van advocaten formeel heet, blijft van kracht. Verdachten moeten vrijuit kunnen spreken met hun raadsheer en een advocaat mag ook achteraf geen informatie naar buiten brengen die het belang van de oud-cliënt schaadt. Het maakt het voor haar uitzonderlijk moeilijk om te reageren op beschuldigingen van het OM. Alles in haar zaak draait immers om de vraag wat ze, al dan niet onder druk, in opdracht van Ridouan T. deed.

In een interview met met Nieuwsuur zei de deken van advocaten in Rotterdam, Peter Hanenburg, dat de geheimhoudingsplicht onder advocaten als heilig wordt beschouwd. Hoewel er ontheffing mogelijk is, ‘tot op zekere hoogte’, verwacht Hanenburg niet dat de ervaren Weski daar gebruik van zal willen maken. “Ik denk dat de meest advocaten ervoor zullen kiezen die geheimhouding tot het bittere einde vol te houden”, zei hij. “Dat kan hele zware consequenties hebben.”

Het OM zet het onderzoek naar Weski door. Begin mei werd het voorarrest nog eens met dertig dagen verlengd. Voorlopig blijft Weski dus nog vast zitten.

