Gefeliciteerd, schaduw of lantaarnpaal, daar breken anderstalige kinderen hun tong over

“Lieve…”, de zesjarige Suzi uit Armenië rolt met haar grote bruine ogen, “beestje”, fluistert ze verlegen en kijkt vragend naar de juf. “Ja, bijna! Lieveheersbeestje.”

Het rode insectje met zwarte stippen, zoals Hussein uit Syrië (7) het beschrijft, staat in de top-10 van moeilijkste woorden volgens nieuwkomerskinderen. Net voor de vakantie sprokkelde de Stichting Kinderpostzegels de tongbrekers bij elkaar in de Haarlemse Internationale Taalschool.

Hussein (7) Beeld Jörgen Caris

De lijst ging daarna rond in verschillende taalkassen van Nederland, zodat kinderen ze konden rangschikken. Woensdag wordt het moeilijkste woord bekendgemaakt in de Leusdense taalschool Voilà.

Zes kinderen die aan de ronde tafel in hun taalklasje zitten, vinden het best spannend. Net als Nederlands leren. Bij Voilà stromen kinderen van vier tot twaalf jaar het hele schooljaar binnen. Vaak is dat hun eerste contact met het Nederlands. Zoals voor de Poolse Krzysztof (11) die alle woordjes met g-klank grappig vindt. Zeker ‘de geit’. In het begin moest hij hard lachen om het Nederlands. Vandaag is zijn favoriete woordje hallo, omdat het zo op het Engels lijkt en daarom gemakkelijk is uit te spreken.

Krzysztof (11) Beeld Jörgen Caris

Een v of een w

Simone Bommeljé van Kinderpostzegels is niet verrast dat vogelverschrikker de lijst heeft gehaald. “Het bestaat niet in alle landen. En het is een lang woord met de klankcombinatie ‘sch’. Daar hebben kinderen doorgaans problemen mee.”

Ook klanken zoals de v en de w, of de b en de d halen kinderen door elkaar. “Ze horen het verschil niet”, zegt juf Sasja Vennekens van Voilà.

De Zuid-Afrikaanse Joshua (6) is een uitzondering. Met Nederlands geeft hij geen moeite, want hij spreekt al Afrikaans en Engels. Werken is zijn lievelingswoord, omdat hij gek is op dingen maken. Zo houdt Joshua van het maken van modelvliegtuigjes. Toch kiest hij voor een ander favoriet woord: “Auto, omdat die beweegt!”

Joshua (6) Beeld Jörgen Caris

Rehan (11) uit Syrië had ook een voorsprong. “Mijn tante die al in Nederland woonde, stuurde me appjes met Nederlandse woorden. Ik kon al ‘moeilijk’, ‘hoe gaat het’ en ‘hoe oud ben je’ zeggen voor ik naar Nederland kwam.” Rehan is niet bang om te praten en dat helpt bij het leren van de taal.

Op een blaadje papier schrijft ze keurig het woord lieve op, met een hartje erbij. Ze koos eerst voor juf, maar dat korte woord vindt ze te saai om mee op de foto te gaan voor de krant. Juf is tot de grote verbazing van Kinderpostzegels ook op de lijst beland. “De klank ‘u-uh’ is lastig te leren. Dus kinderen spreken het vaak uit als joef.”

Reham (11) Beeld Jörgen Caris

Welk woord wint? Zes kinderen in het klaslokaaltje durven niet te gokken. Uit de eerdere rondvraag bij de kleuters van Voilà bleek lantaarnpaal koploper.

Eleazer (8) Beeld Jörgen Caris

De Top 10 tongbrekers (in willekeurige volgorde)

1 afstandsbediening

2. vogelverschrikker

3. lieveheersbeestje

4. perforator

5. vergeet-me-nietje

6. lantaarnpaal

7. misschien

8. gefeliciteerd

9. schaduw

10. juf

