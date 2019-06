Geen vernieling, maar kunst bij Utrechtse klimaatactie

Bij een vorige actie in april lijmden veertig activisten zich vast aan een Shell-kantoor in Den Haag. Shell deed aangifte van vernieling en twintig activisten zaten korte tijd vast.

Deze keer koos Extinction Rebellion een vrolijke en ‘kunstzinnige’ aanpak. In blauw en groen gehuld liepen de deelnemers vanaf het Jaarsbeursplein een rondje door de binnenstad, als waren zij de kolkende zee die volgens de activisten door de straten zal stromen als de politiek niet genoeg doet om de klimaatcrisis te beteugelen.

Verrasend hoge opkomst bij 'Utrecht stroomt over' #klimaatmars #ExtinctionRebellion, meer dan 300 mensen doen mee als#rebelforlife. Utrecht erken #klimaatcrisis ! pic.twitter.com/JUKlBKnRr6 Extinction Rebellion Nederland

Velen droegen kunstige ensembles van zilvergroene vitragestof, matrozenpetten of zwemvesten om dat standpunt kracht bij te zetten. Tot kwal omgebouwde paraplu’s zwommen mee. Onderweg waren er stops met dans- en muziekoptredens en speeches. Maar er waren ook leuzen tegen het kabinet en tegen Thierry Baudet, volgens een groepje deelnemers ‘racist en klimaatontkenner’. De lopers nodigden publiek langs de kant nadrukkelijk uit om zich bij de route aan te sluiten.

Te weinig indruk

De internationale organisatie werd vorige week genoemd in een dreigingsanalyse van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) als opkomend verschijnsel in Nederland. Extinction Rebellion vindt bij acties het breken van de wet geoorloofd, maar het gebruik van geweld niet. Volgens Extinction Rebellion staan we door de uitstoot van CO2 aan de vooravond van een zesde grote golf van het uitsterven van soorten op onze planeet.

“De wetten zijn niet rechtvaardig, omdat de overheid zijn afspraak met ons schendt. De overheid zou onze levens moeten beschermen, en dat doen ze niet”, legt Lennart Tiller (22) uit. Tiller, een Duitse student die in Amsterdam woont, is lid van de groep die de politieke strategie van Extinction Rebellion bepaalt.

“Gewone protestmarsen, zoals die eerder in Amsterdam, maken internationaal te weinig indruk. We hebben aandacht nodig. Als we die kunnen krijgen door de wet te breken, moeten we dat doen”, zegt Tiller. Voor de demonstratie zaterdag was echter netjes een vergunning aangevraagd. “We breken niet de wet om het breken van de wet”, legt Tiller uit. “Ook een actie als deze ademt drama, mensen kijken ernaar.” Hij noemt het ‘belachelijk’ dat Extinction Rebellion door de NCTV wordt genoemd in ‘een document waarin ook IS voorkomt’.

Naast actieve leden van Extinction Rebellion, zoals Tiller, waren er zaterdag vooral veel sympathisanten. Ook de Partij voor de Dieren was met spandoeken aanwezig.

Lees ook:

De openbare orde verstoren is voor actiegroep Extinction Rebellion de enige manier

De Britse beweging Extinction Rebellion krijgt internationaal navolging. Deze activisten verstoren de openbare orde en eisen klimaatrevolutie. Wat is dit voor een groep? Trouw keek mee bij de Nederlandse tak.

Regen hindert de klimaatmars niet, 40.000 demonstranten trekken door Amsterdam

Ondanks de regen zijn er zo’n 40.000 mensen naar Amsterdam gekomen om te demonstreren voor een ander klimaatbeleid, meldt de organisatie. Ze willen onder meer dat de regering kiest voor een eerlijker klimaatbeleid.