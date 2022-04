Geen varianten, maar recombinanten van corona. Blijven de vaccins evengoed werken?

Terwijl oorlog en corona-moeheid het virus uit het gezichtsveld verdrijven, blijft Sars-Cov-2 zich ontwikkelen. Een nieuwe variant met de potentie zich snel over de wereld te verspreiden is nog niet ontdekt. Wel zijn er opmerkelijk veel recombinanten.

Een recombinant ontstaat als twee aan elkaar verwante virussen een cel infecteren en genetisch materiaal uitwisselen. Zij mengen eigenschappen zodat een afgeleide vorm ontstaat. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij omikron dat meerdere ‘lijnen’ heeft. Omikron kwam op met BA1, een lijn die al snel werd verdreven door de besmettelijkere BA2, die nu dominant is. Er is nog een derde lijn: BA3, maar deze is zeldzaam.

BA1 en BA2 kunnen eenzelfde cel infecteren. Als het virus zichzelf vermenigvuldigt, kunnen de nieuwe deeltjes zowel eigenschappen van BA1 en BA2 hebben. Bijvoorbeeld het spike-eiwit aan de buitenkant van het virus van BA2, waardoor het mogelijk besmettelijker is, en de structurele eiwitten van BA1. Structurele eiwitten zijn de bouwstenen van het virus en bepalen voor een groot deel de eigenschappen. Dus: hoe ziek iemand wordt.

Welke recombinanten zijn er?

Recombinanten van BA1 en BA2 luisteren naar namen als XE of XM. De laatste komt veel voor in Nederland, de eerste in het Verenigd Koninkrijk.

Combinaties van BA1 en BA2 leiden niet tot veel zorgen. Potentieel vervelender is een combinatie van delta en omikron. Daarvan zijn diverse recombinanten in omloop, ook in Nederland.

XD is daar een voorbeeld van. Deze recombinant komt zowel in Nederland als in Frankrijk voor en bestaat uit Delta en BA1. Het spike-eiwit komt van BA1, dat besmettelijker is dan delta. De structurele eiwitten komen van delta. Zeker is het niet, maar het is mogelijk dat XD daarom iets zieker maakt dan recombinanten van alleen omikron-lijnen.

Delta en omikron

Een recombinant van delta en omikron hoeft niet potentieel ziekmakender te zijn. Als de structurele eiwitten afkomstig zijn omikron, zal het vermoedelijk dezelfde klachten veroorzaken als het ouder-virus. Bij XF is dat bijvoorbeeld het geval. Deze recombinant, die veel voorkomt in het Verenigd Koninkrijk, heeft het spike-eiwit en de structurele eiwitten van BA1, de rest komt van delta. Oftewel: een infectie met XF zal lijken op een infectie met BA1.

Recombinanten zijn er altijd al geweest, maar niet in deze mate. De Britse viroloog Tom Peacock, die op Twitter verslag doet van de verspreiding van recombinanten, vermoedt dat het vrij rondgaan van virussen een rol speelt. De laatste maanden zijn veel meer besmettingen en minder beperkende maatregelen. Virussen hebben dus alle ruimte om te mengen.

Blijven vaccins werken?

De belangrijkste vraag bij de recombinanten is: blijven de vaccins werken? Dat doen ze. Recombinanten werken net als hun ouders, en dus blijven de vaccins een hoge bescherming bieden. De percentages variëren enigszins, maar grofweg zorgt een booster voor 70 procent bescherming tegen een symptomatische infectie met BA2. Oftewel: als in een niet gevaccineerde groep van 100 personen iedereen ziek wordt van BA2, dan blijven er in de groep gebooste personen 30 zieken over. Tegen ziekenhuisopname beschermt een booster rond de 90 procent. Daarom ook dat er vooralsnog geen nieuw vaccin is ontwikkeld tegen omikron, omdat testen uitwijzen dat een aangepast vaccin niet beter werkt dan de huidige.

Lees ook:

Luidt de omikrongolf het einde van de pandemie in?

Omikron is de door velen gehoopte variant van het coronavirus. Zeer besmettelijk, maar minder ziekmakend. Het lijkt de redding uit de pandemie. Maar juich niet te vroeg. ‘Dit virus heeft nog veel ruimte om te muteren.’