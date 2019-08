Geen treinen in Het Gooi: ProRail werkt aan ontwarren van wisselspaghetti

Het is het grootste project van spoorbeheerder ProRail dit jaar: het aanpakken van het traject tussen station Naarden-Bussum en Weesp. Hier liggen nu nog veel sporen en wissels, die niet meer nodig zijn en de groei van het treinverkeer in de toekomst in de weg zitten.

ProRail gaat sporen, seinen, bovenleidingen en het beveiligingssysteem vernieuwen en een aantal wissels weghalen. Bij station Naarden-Bussum komen er in plaats van de huidige vijf nog maar twee sporen te liggen, waardoor de spoorbomen voor de overwegen minder lang dicht hoeven.

“We willen het spoor slimmer gaan indelen, zodat er meer treinen kunnen rijden, ook op hogere snelheden. Dat moet omdat het spoornet nu vol zit en we over een paar jaar veel meer treinen willen laten rijden”, zegt Jaap Eikelboom, woordvoerder van ProRail.

Weghalen van wissels

Een belangrijk onderdeel van het project is het weghalen van overbodige wissels. Op het traject gaan achttien wissels weg. Er komen er twee voor terug. Wissels zijn onder meer nodig om langzame en snelle treinen elkaar te kunnen laten passeren en in het geval van verstoring van de treinenloop, maar NS hebben er onnodig veel. “Een paar jaar geleden lagen er nog 7000 wissels in Nederland, daar gaat een kwart vanaf. Dat doen we ook, omdat deze wissels in de top 5 van storingen staan”, zegt Eikelboom.

“Over wissels dachten we vroeger: hoe meer opties om bij te sturen we hebben, hoe flexibeler we kunnen opereren, maar dat is niet meer zo. We zijn gaan kijken welke wissels echt nodig zijn om de treindienst goed uit te voeren. We willen die spaghetti op het spoor niet meer, dus die zijn we nu aan het ontwarren. Rond station Utrecht hadden we bijvoorbeeld ooit 180 wissels en nu nog 61.”

De werkzaamheden zijn zaterdag begonnen en duren tot 25 augustus. Bij Weesp begint het werk op 14 augustus. Reizigers gaan veel last krijgen van de werkzaamheden en moeten soms met een NS-bus, wat een kwartier tot drie kwartier extra reistijd kan betekenen.

Verstoringen kunnen elke dag anders zijn

Tussen Weesp en Naarden-Bussum rijden tijdens de werkzaamheden helemaal geen treinen, en dat heeft gevolgen voor de verbindingen naar Schiphol, Amsterdam, Amersfoort, Almere en Utrecht. De NS waarschuwen reizigers die via het Gooi reizen om vooraf de reisplanner te raadplegen, omdat de verstoringen elke dag anders kunnen zijn.

“Het is altijd een dilemma wanneer je dit soort grote werkzaamheden plant”, zegt ProRail-woordvoerder Eikelboom. “We plannen een kwart ervan in de zomermaanden, omdat er dan 30 tot 40 procent minder reizigers zijn, zodat veel minder mensen er last van hebben. Voor de mensen die niet op vakantie gaan, is het vervelend.”

Door veel ’s nachts te werken, proberen NS en ProRail de overlast zo veel mogelijk te beperken. “Tachtig procent van al ons werk vindt ’s nachts plaats, zodat zo min mogelijk mensen er last van hebben.”

Voor fietsers en wandelaars heeft het project een prettige bijkomstigheid: onder het vernieuwde spoor komt ook een tunnel bij natuurgebied Naardermeer. Deze Voormeerpassage zal volgens Natuurmonumenten ‘een positieve bijdrage leveren aan de natuurbeleving’. En om het dieren in het natuurgebied, zoals otters, ringslangen en boommarters makkelijker te maken naar de andere kant van het spoor te komen, komen er acht doorgangen onder het spoor.

