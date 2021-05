Geen terrasjesweer, maar de diehards aan het water in Friesland zijn niet van suiker

Al om kwart over elf stond Fokje Wolfs (66) met haar zwarte winterjas en sjaal in de woonkamer. “Anton zei: nu al? Maar ik dacht: laten we nou vast die kant op gaan.” En dus zit het gepensioneerde echtpaar al vóór twaalven aan de koffie met een koekje op het terras van Eetkavee Dikke Tút in het Friese Delfstrahuizen.

Het is amper tien graden, gitzwarte wolken trekken over het Tjeukemeer en het terras aan het water is nog uitgestorven. Maar dat drukt de pret niet. “Als het even kan, zitten we hier elke dag. We hebben de hele ochtend zitten wachten tot het twaalf uur was”, fluistert Fokje. Ze grijpt naar een pakje Zware Van Nelle en rolt een shagje. Anton (73) kijkt uit over het water, waar motorboot Lady M. met Duitse vlag richting het meer tuft. “Tegen kou kun je je kleden”, zegt Fokje met hese stem. “Het sociale contact, even eruit. Dit hebben we zo gemist.”

Kommer en kwel door het weer

De terrassen mochten vorige week woensdag na maanden sluiting weer open. Met mooi weer in het vooruitzicht zou het onmogelijk zijn om iedereen binnen te houden. Maar na een uitstekende eerste lentedag kwam al snel de klad erin, merkte café-eigenaar Sjoerd Abma. De afgelopen dagen kwam hij op zijn terras slechts een enkele verdwaalde gast tegen.

Het terras van Eetkavee Dikke tút (Fries voor ‘dikke kus’) in Delfstrahuizen. Beeld Sjaak Verboom

“Ik verbaasde me erover dat sommige gasten toch gingen zitten met dit weer”, lacht hij. “Dan sta ik daar te bibberen en zitten de gasten in de regen. Ik kan me niet voorstellen dat je dat voor je plezier doet, maar ze komen wel. Mensen willen eruit, dan maar in de regenjas.”

Beeld Louman & Friso

Afgelopen week deden een paar gasten een ‘terrassenchallenge’. “Ze waren hier met de boot en wilden elke dag naar het terras, weer of geen weer.” Dat zijn de uitzonderingen, goed weer is allesbepalend, baalt Abma. “Mogen we weer open, krijg je dit. Dat is frustrerend en zuur.” Wel komt er dit weekend beter weer aan. “Desondanks was ik liever drie weken later opengegaan en dan helemaal.”

Een voorzichtig zonnetje

Op zijn terras zit ook de jarige Jan van Smirren voor zijn eerste terrasbezoek in lange tijd. Voor hem staat een koud biertje schuimend op tafel, zijn vrouw Grietje slurpt aan een glas rode wijn terwijl ze in elkaar krimpt. “Ik mis alleen de heater”, knipoogt ze. Af en toe breekt heel voorzichtig het zonnetje door. Jan: “Je ontmoet hier weer mensen. Het is gewoon gezellig.”

Het terras van Dikke tút in Delfstrahuizen. Beeld Sjaak Verboom

Tien kilometer verderop, in Lemmer, begint het al te spetteren op het terras van Beachclub Lemmer aan het IJsselmeer. Desondanks zitten er plukjes gasten, palmboompjes wapperen in de wind en serveersters gaan met sorbets rond alsof het een stralende zomerdag is.

“Het mag niet regenen!”, smeekt een ober. Maar de familie Van de Berg is niet van suiker, roept Gert Jan (69). “Hier hebben we zo verschrikkelijk naar verlangd.” Hij is met zijn kleinkinderen op stap, op tafel staan borden poffertjes en patat met frikandellen. “Veel te veel”, lacht de tienjarige Caspian. “We mochten twee gerechten bestellen.” Gert Jan grinnikt. “We zijn erg enthousiast.”

In Delfstrahuizen ziet eigenaar Abma van de Dikke Tút ook het voordeel in van het slechte weer. “Bezoekers moet je nu wegjagen om vijf voor zes, dat wil je eigenlijk niet. Nou, met dit weer hoeven we dat in ieder geval niet doen.” Hij lacht er wat cynisch bij.

