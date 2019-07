Geen straf voor ‘Haagse messensteker’ Malek F., wel tbs

De Haagse rechtbank gaat met dat oordeel maandagmiddag deels mee met de advocaten van de Syrische vluchteling. Die hadden aangevoerd dat F. vooral in de war was, toen hij op Bevrijdingsdag 2018 de drie mensen levensgevaarlijk verwondde. De rechtbank acht drie pogingen tot moord bewezen, maar omdat F. volledig ontoerekeningsvatbaar wordt geacht, is hij ontslagen van rechtsvervolging.

Grote impact

De slachtoffers overleefden volgens de rechters ‘zonder enige twijfel’ dankzij snel ingrijpen van omstanders en hulpverleners. Die ‘zeer heftige gebeurtenissen op klaarlichte dag’ hadden volgens de Haagse rechtbank ‘een grote impact, ook op de samenleving’. F. liep over straat met een bebloed mes en veel mensen vroegen zich af of Nederland nu ook een aanslag op willekeurige burgers meemaakte, zoals eerder in andere Europese hoofdsteden.

De aanklagers vinden dat F. inderdaad zo’n aanslag heeft gepleegd. Ze eisten vorige maand vijftien jaar cel en tbs voor drie pogingen tot moord met een terroristisch motief. Ze wezen erop dat F. achteraf zei dat hij het hoogste had gedaan wat een moslim kan doen. Zijn advocaten stelden daar tegenover dat hoewel de islam prominent in zijn wanen aanwezig was, F. er niet op uit was een terroristische daad te begaan.

Opportunistisch

Op die punten kregen ze gelijk van gedragsdeskundigen, die hem vanwege psychoses als volledig ontoerekeningsvatbaar zagen. Islamexperts zagen bovendien geen bewijs dat F. uit was op verwerping van de democratie, of het aanjagen van angst bij veel burgers. Het OM stelde juist dat F. opportunistisch te werk ging en mogelijk ook de deskundigen om de tuin leidde.

De rechtbank herhaalt in het vonnis de uitspraak van de psychiater: ‘Deze psychose is niet geveinsd’. De rechters gaan ook mee met de islamexperts: F. had extremistische gedachten, maar er is geen bewijs dat zijn doel terroristisch was.

De advocaten kregen niet hun zin op hun wens om F. geen tbs te geven, maar enkel een langdurige gedwongen behandeling. De drie slachtoffers krijgen allen ruim 20.000 euro smartengeld en een vergoeding van gemaakte kosten.

