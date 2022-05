Geen schoolreisjes of vervangend vervoer: waar zijn alle buschauffeurs?

Noodopvangplekken waren er genoeg. Ook aan bussen om hen daarnaartoe te brengen ontbrak het niet. Toch dreigden zo’n vijftig asielzoekers woensdagavond op stoelen te moeten slapen in Ter Apel. De kwaal? Dagenlang had het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa) aan de telefoon gehangen, maar telkens ving het bot: er was geen enkele buschauffeur te vinden. De gemeente Roosendaal wist uiteindelijk vervoer voor de groep te regelen.

Het Coa is de enige niet die worstelt met vinden van busbestuurders. Zo merkt het onderwijs dat schoolreisjes worden afgezegd en hebben ook de Nederlandse Spoorwegen moeite met het opsnorren van chauffeurs voor treinvervangend vervoer. In de nacht van maandag op dinsdag moesten reizigers daardoor bijvoorbeeld urenlang wachten op een bus van Meppel naar Groningen.

Tekort van zo’n 600 tot 700 touringcarchauffeurs

“Er is een flink tekort aan chauffeurs voor touringcars”, duidt Hilbert Michel de problemen. De woordvoerder van branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) rept over zo’n 600 tot 700 bestuurders. “In het najaar en de winter merk je daar minder van, dan is het huidige aantal bestuurders nét toereikend, maar nu bevinden we ons in het hoogseizoen.”

Bedrijfsuitjes, festivals en werkweken van middelbare scholen: ieder voorjaar piekt de vraag naar bussen en bijbehorende chauffeurs. “En dit keer is het ook nog eens extra druk, omdat dat soort evenementen eerder zijn uitgesteld en nu worden ingehaald. Het is flink puzzelen voor touringcarbedrijven.”

Eigenaar Johan Pouw van busbedrijf Besseling Travel beaamt dat. “De telefoon staat hier roodgloeiend. Vaste klanten probeer ik zo goed en kwaad als het kan te helpen, maar anderen moet ik ‘nee’ verkopen. Zo belde Vitesse met de vraag of we vanavond supporters naar het stadion van FC Utrecht kunnen brengen. Zeker zo last minute gaat dat niet. Er is een overvloed aan werk en een tekort aan chauffeurs.”

Jongeren haken af

Vóór corona hield het aanbod van bestuurders al niet over. Er is sprake van vergrijzing: van de pakweg vierduizend touringcarchauffeurs die de sector eind vorig jaar telde, zijn zo’n 2700 vijftigplussers. En wie met pensioen gaat, kan lang niet altijd worden vervangen, de instroom van jongeren blijft achter.

Het beroep is niet aantrekkelijk genoeg voor de jeugd, denkt Michel. “Daarbij speelt mee dat je vóór je 21ste levensjaar enkel korte ritjes mag maken in Nederland.” Die ritjes zijn minder spannend en lucratief dan tochten naar het buitenland, dus haken jongeren af. “Ook degenen die aanvankelijk wél geïnteresseerd waren in het vak en kozen voor de mbo-opleiding tot touringcarchauffeur in Almelo. Zij ronden die opleiding vaak enkele jaren vóór hun 21ste af, waarna we het gros weer kwijtraken.”

“Toch is corona de grootste veroorzaker van de huidige problemen”, gaat de woordvoerder verder. Touringcarbedrijven hebben chauffeurs moeten ontslaan toen de samenleving tot stilstand kwam, en die mensen zijn na de pandemie niet meer teruggekeerd. “Ze hebben hun heil elders gezocht, zijn bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur geworden, een sector die ook schreeuwende tekorten kent. Ook de oproepkrachten, vaak wat oudere bestuurders die werden ingezet voor korte ritjes als schoolreisjes, zijn na corona massaal weggebleven.”

Een oplossing: actiever werven

Eigenaar Pouw van Besseling Travel steekt de hand ook in eigen boezem. “Jarenlang heeft de branche ons werk niet actief gepromoot. Niet bij jongeren, maar ook niet bij mensen die eventueel voor zij-instroom zouden kunnen zorgen, zoals mensen in de bouw met gewrichtsproblemen. Ons vak is ideaal voor het staartje van je carrière: de fysieke belasting is klein, het is een sociaal beroep en je werktijden zijn planbaar en flexibel.”

Om de aanwas van nieuwe chauffeurs een zwieper te geven, geeft hij nu gastlessen op onder meer roc’s. Ook verschaft Pouw gevluchte Oekraïense bestuurders werk en heeft hij een eigen rijschool opgezet. “In een goeie maand kun je de benodigde papieren halen en beginnen. De schaarste aan buschauffeurs zou dus snel kunnen worden opgelost. In theorie dan, niet in de praktijk. Want we zijn bepaald niet de enige sector die kampt met personeelstekorten.”

Lees ook:

Gemeente Roosendaal stuurt bus naar Ter Apel: asielzoekers hoeven niet op stoel te slapen

De gemeente Roosendaal stuurt een bus naar Ter Apel. Zo’n vijftig asielzoekers dreigden daar op stoelen te moeten slapen, omdat er geen chauffeur was om ze naar de noodopvang in de Brabantse stad te rijden.

De aanwas van jonge vrachtwagenchauffeurs blijft uit. ‘Die zijn nu eenmaal minder van het uren maken’

Vrijwel iedere branche kampt met een schreeuwend tekort aan personeel. Hoe pakken de diverse sectoren dit probleem aan? Vandaag: chauffeurs gezocht.