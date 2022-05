Geen Russisch gas voor GasTerra. Wat nu? ‘Nederland stelt zich heel principieel op’

De Nederlandse handelaar GasTerra wil niet ingaan op de eis van het Russische Gazprom om in roebels te betalen, verklaarde het maandag.

Het bedrijf vreest daarmee de Europese sancties tegen het Russische regime te schenden, en noemt het ‘financieel en operationeel te risicovol’ om een euro- en een roebelaccount te openen bij de Gazprombank in Moskou. Als gevolg daarvan draait Gazprom de kraan naar dat bedrijf dinsdag dicht.

Wat zal dit voor gevolgen hebben?

“Het eerste wat je ziet gebeuren is dat de prijs van gas omhoog gaat”, zegt Wendelmoet Boersema, adjunct-hoofdredacteur van Trouw, wiens boek ‘Gronings Goud’, over de rol van Rusland en de macht van het gas, in april vorig jaar uitkwam. “Dat komt omdat de vrije gasmarkt reageert op dit nieuws, ook al kunnen we als land aan onze leveringsverplichtingen voldoen. Er zijn meerdere bedrijven die gas inkopen uit Rusland, maar GasTerra is de grootste van Nederland. Het bedrijf handelt in gas. De vrije markt dicteert dat er bij minder aanbod een hogere prijs gevraagd kan worden.”

“Wie dat meteen merken zijn bijvoorbeeld de tuinders, die waarschuwen nu al voor problemen. Zij betalen de dagprijs, wat gunstig was zolang gas zo goedkoop was. Nu merken ze onmiddellijk dat de prijs stijgt. Alle industrieën die historisch gezien profiteerden van de lage gasprijzen en de overvloed aan gas zullen dit als eerste merken.”

En wat betekent dit voor huishoudens?

“Er zal gewoon gas uit het fornuis blijven komen, Nederland heeft op dit moment genoeg voorraden. Het ministerie heeft al laten weten dat het gasnoodplan niet geactiveerd hoeft te worden. Maar de oplopende prijzen hebben natuurlijk wel gevolgen voor jou en mij.”

En hoe zit het met de voorraden die Nederland heeft aangelegd?

“Daarvoor is dit geen goed nieuws. Nederland wil van het Russische gas af, kondigde minister Rob Jetten (minister voor klimaat en energie red.) aan toen de oorlog een paar weken oud was. Voor de oorlog kwam 20 procent van ons gas uit dat land.

Maar het plan was om de voorraden deze zomer nog helemaal aan te vullen. Daar zijn allerlei maatregelen voor genomen en daar was Russisch gas voor nodig. De plannen om die voorraden helemaal aan te vullen lopen wel gevaar als Rusland dit lang volhoudt.”

En kan Rusland dit lang volhouden?

“Je ziet dat Gazprom het in stapjes aanpakt. En politiek gezien is dit wel een belangrijke stap. Tot voor kort waren Nederland en Duitsland namelijk de grootste ambassadeurs van Russisch gas in de Europese Unie. Afgelopen september nog was het scenario dat Nederland voor de duurzame transitie meer gas uit Rusland nodig zou hebben.

Het besluit om nu niet mee te gaan in de eis om in roebels te betalen is echt een breuk. Andere landen, bijvoorbeeld Italië, doen het wel. Nederland stelt zich daar heel principieel in op.”

Waarom doet Nederland dat?

“We kunnen het ons veroorloven. We zijn een rijk land, en juist doordat we zo veel gas verhandelen en een goede infrastructuur hebben, heeft Nederland veel alternatieven.”

Wat zijn die alternatieven?

“We hebben havens waar vloeibaar gas aan kan meren, bijvoorbeeld uit het Midden-Oosten of Amerika. Er kan nog meer gehaald worden uit kleine velden in de Noordzee. En vergeet ook de plannen om sneller te verduurzamen niet. Onze positie is veel gunstiger dan die van andere landen, bijvoorbeeld die zonder havens.

Maar wat lastig gaat worden is het vullen van die gasopslag, er was wel echt op gerekend dat we dat de hele zomer zouden kunnen doen. En ondertussen zitten 27 lidstaten allemaal op dezelfde alternatieven te azen.”

