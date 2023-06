Geen reden tot zorg: De brand in Arnhem ontstond niet door zonnepanelen

Waarom maakten de zonnepanelen het blussen zo moeilijk?

Dat de brandweer het moeilijk had in Arnhem, heeft te maken met twee aspecten. Het bluswater gleed via de zonnepanelen naar beneden en kwam dus niet bij de brand. Bij dakpannen gebeurt dit ook, maar dat is waarschijnlijk een minder groot probleem omdat ze kleiner zijn.

En de manier waarop deze zonnepanelen geïnstalleerd zijn heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat de brand makkelijk kon overslaan naar andere woningen. De zonnepanelen waren namelijk in het dak ‘geïntegreerd’; ze lagen dus niet bovenop het pannendak. Bij een renovatie een aantal jaar geleden zijn de dakpannen eraf gehaald en zijn zonnepanelen direct op de nieuwe dakplaten geïnstalleerd. Waarschijnlijk is toen in het dak geen brandscheiding tussen de woningen aangelegd.

“Bij een traditioneel hellend dak loopt de muur bijna door tot aan de dakpannen en wordt de overige ruimte vaak gevuld met steenwol”, zegt Ruud van Herpen, ingenieur en praktijkhoogleraar brandveiligheid aan de TU Eindhoven. Dit zorgt ervoor dat woningen goed gescheiden zijn en brand niet zo snel overslaat op de buren. Maar dat was bij deze woningen in Arnhem anders.

Daar was tussen de muur en het dak juist veel isolatiemateriaal en lucht nodig, vanwege de energietransitie die de woningen hadden ondergaan. Van Herpen vermoedt dat deze brandbare tussenlaag doorliep van de ene woning naar de andere, waardoor vlammen zich makkelijk konden verplaatsen.

Wat dit een fout van de installateurs?

Volgens de wet moet een woning dertig minuten brandwerend zijn. Zo wordt het risico op branduitbreiding voldoende gereduceerd. Maar hoe aan deze eis moet worden voldaan, staat niet in de wet. Dat zorgt voor onduidelijkheid, vindt van Herpen. “Misschien is er in Arnhem beredeneerd dat er genoeg vertraging in branduitbreiding was en is er te licht over de risico’s gedacht. Daar zou dan zowel door de ontwerpende partij als de uitvoerende en toetsende partij te licht over gedacht zijn. Het geeft wel aan dat er een grijs gebied is.”

“Het probleem is dat de preventieve barrière tussen de woningen niet helemaal in orde is en de brandweer dat niet kan oplossen. Ze moeten de zonnepanelen dan weghalen, maar dat kost tijd en dus woningen.”

Moeten mensen met een zonnedak zich zorgen maken?

Of zonnepanelen brandveilig zijn, is afhankelijk van veel dingen zoals materialen, systemen en aansluitingen. “Als alles volgens de geldende normen en met de juiste keuring geïnstalleerd is, worden de risico’s erg beperkt,” zegt een woordvoerder van TNO.

Vanuit een van de huizen die aan de brand in Arnhem grensden, werd uiteindelijk met een specialistisch blusmiddel een gat in de muur gemaakt om zo beter te kunnen blussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Duidelijk is in ieder geval dat het niet is ontstaan door de zonnepanelen. Het gaat bovendien om een complex dat een grote renovatie heeft ondergaan. Er werd een gevel tegen een bestaande gevel gezet, een nieuw dak op een bestaand dak en er kwam een energiekast met alle nieuwe bedrading buiten de voordeur. “In principe zijn zonnepanelen veilig”, aldus van Herpen. “Maar bij zo’n grote renovatie is het goed om alle details goed na te gaan.”

