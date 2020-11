Geen publiek en een geheime locatie: de intocht van Sinterklaas verloopt dit jaar vooral digitaal

De goedheiligman en zijn gevolg zijn even na 12.00 uur aangekomen bij de (fictieve) Dieuwertje Blokkade in een niet nader genoemde plaats. Zijn intocht is zaterdagmiddag live te volgen in het Sinterklaasjournaal.

De landelijke intocht is dit jaar anders dan anders. Vanwege de coronamaatregelen mag er geen publiek bij zijn, waardoor de locatie van aankomst niet vooraf bekend is gemaakt. De aankomst was te zien in een extra lange aflevering van het Sinterklaasjournaal op NPO 3. Na aankomst ging Sinterklaas direct door naar het Grotepietenhuis, waar hij verblijft tijdens zijn bezoek aan Nederland. Daar ontvangt hij meerdere burgemeesters die met kinderen tekeningen komen brengen en mensen uit provincies met lokale lekkernijen.

De hele opzet lijkt erg op de defilés die vroeger door toenmalig koningin Juliana op haar verjaardag bij paleis Soestdijk in Baarn werden gehouden. Ook de burgemeester van Baarn kwam, in een brandweerauto uit Baarn, zakken met kindertekeningen brengen.

Alternatieven voor de lokale intocht

Over de plek waar de sint en zijn pieten aan zouden komen, werd afgelopen week volop gespeculeerd. In het Sinterklaasjournaal, dat maandag begon, koerste Pakjesboot 12 eerst af op het fictieve plaatsje Zwalk, waar Matthijs van Nieuwkerk als burgemeester de scepter zwaaide. Later lieten bijna alle burgemeesters in het land weten dat Sinterklaas welkom was in hun gemeente. Op meerdere plekken in het land werden opnames gemaakt voor het Sinterklaasjournaal. De NTR, die het programma maakt, wilde vooraf niets kwijt over de exacte locatie.

Presentator Jeroen Kramer, die Sinterklaas net als elk jaar ook nu ontvangt, stond hem op te wachten op de Dieuwertje Blokkade. Hij legde uit dat het Sinterklaasjournaal “gisteravond op het nippertje” was geïnformeerd door Sinterklaas omdat “Sinterklaas niet in Nederland wilde aankomen zonder dat het Sinterklaasjournaal er bij zou kunnen zijn”. Omdat Jeroen Kramer de sint niet in zijn eentje wilde ontvangen, wilde hij het wel gezellig maken en regelde hij een fanfare.

De Dieuwertje Blokkade is gemaakt omdat Dieuwertje Blok dit jaar voor de 20e keer het Sinterklaasjournaal presenteert, zo legde Kramer uit.

In veel andere plaatsen in het land worden alternatieven georganiseerd voor de lokale intocht, van speciale sinterklaasfilms tot livestreams waarin kinderen de goedheiligman en de pieten kunnen volgen.

