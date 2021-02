Geen protocollen maar prikken: ongerustheid onder leerkrachten en bonden over heropening basisscholen

Terwijl het kabinet heeft beloofd om overleg te voeren met de onderwijssector over veiligheidsprotocollen, lijkt onder leerkrachten veel verzet te bestaan tegen de kabinetsplannen om volgende week de basisscholen te openen.

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, roept scholen op nog even te wachten met het organiseren van de heropening op 8 februari tot er meer duidelijk is over de extra maatregelen om dit veilig te kunnen laten verlopen. “De PO-Raad is blij dat kinderen binnenkort weer naar school kunnen, maar er zijn ook nog veel vragen over hoe een heropening veilig, verantwoord en uitvoerbaar kan”, aldus de organisatie.

Petitie

Een petitie die oproept om het basisonderwijs pas te heropenen als het personeel gevaccineerd is, kon maandagochtend al op ruim 17.000 handtekeningen rekenen. “Vanwege het grote maatschappelijke belang kan het primair onderwijs pas weer veilig en duurzaam heropenen ná vaccinatie van onderwijspersoneel. Redenen zijn het ontbreken van basale cijfers en het bovengemiddelde risico op besmetting, na heropening, zonder vaccinatie”, stellen de onderwijzers in de petitie.

Ook menen ze dat het idee dat jonge kinderen het virus niet zouden kunnen doorgeven onjuist is. “Door niet-gevaccineerd fysiek lesgeven kunnen besmettingen onder personeel oplopen”, aldus de leraren.

Ook op sociale media uiten leraren hun zorgen over de plannen om basisscholen op 8 februari te heropenen. “Ik heb de petitie ondertekend omdat ik de angsten snap, vooral van oudere leerkrachten", legt Marije Zanderink uit. Ze is werkzaam bij stichting Consent, die in de regio Enschede bemiddelt tussen basisscholen die kampen met ziekteverzuim en invalleerkrachten. “Het verzuimpercentage op scholen is al groter, doordat leerkrachten met bijvoorbeeld verkoudheidsklachten moeten thuisblijven. De angsten spelen vooral onder vaste krachten die in de risicogroep vallen, meer dan onder invalkrachten, die vaak jong zijn en nog niet zo lang geleden van de Pabo zijn gekomen.”

Onderwijsbond CNV heeft zondag zijn bezwaren geuit. “We komen van de regen in de drup als de besmettingen ook onder docenten toenemen en daardoor klassen naar huis worden gestuurd”, aldus de bond in een verklaring.

Demissionair minister Arie Slob geeft een toelichting over het heropenen van de basisscholen. Beeld ANP

De vakbond dringt aan op harde en concrete toezeggingen over verscherpte veiligheidsmaatregelen zoals testen, beschermingsmiddelen en vaccinaties, voordat het primair onderwijs weer heropend wordt. “Zo niet, dan voorzien we een chaos door lokale uitbraken waar niemand bij gebaat is.”

Extra maatregelen in groep 7 en 8

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert vooral in groep 7 en 8 meer maatregelen te nemen dan voor de huidige lockdown. De deskundigen raden onder meer aan om de oudere kinderen in koppels te laten samenwerken. “Waar mogelijk” moeten zij 1,5 meter afstand van de anderen houden.

Voor de lagere groepen suggereert het OMT te gaan werken met vaste groepjes van een maximale grootte, bijvoorbeeld vijf kinderen. Op die manier wordt het aantal contacten tussen kinderen beperkt. Verder kan worden overwogen om kinderen uit groep 7 en 8 een mondneusmasker te laten dragen in de gangen van hun school, als afstand houden daar niet goed mogelijk is. Ze moeten dan wel goede instructies krijgen. Ook leerkrachten van de hoogste twee groepen kunnen een mondkapje overwegen.

Het kabinet neemt de voorstellen van het OMT over en gaat in overleg met de sector protocollen opstellen, meldde minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Zo moet een hele klas in quarantaine als een leerling besmet blijkt. Op de vijfde dag moeten de leerlingen zich laten testen. Wie negatief test, kan weer fysiek naar school. Voor leraren komen sneltesten beschikbaar.

