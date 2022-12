Geen paspoort, en het klachtenloket is gesloten

Zo’n achtduizend Nederlanders staan op een lijst waardoor ze hun paspoort niet kunnen verlengen. Zie dan maar eens bezwaar te maken. ‘Kansloos’, zeggen bestuursrechtjuristen.

Hij liep weg met het gevoel dat er iets niet klopte. Advocaat Ruud Michielsen heeft dat zelden, zegt hij. “Soms win je en soms verlies je, en ik kan de redenering altijd wel volgen. Maar hier was het anders.”

Deze voor Michielsen onnavolgbare redenering was niet de eerste de beste. De advocaat stond voor de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland. De inzet was een paspoortsignalering, of exact gezegd: een weigering om een paspoort te verstrekken. Want dat onderscheid, tussen signaleren en weigeren, blijkt cruciaal voor wie gaat procederen.

Een paspoortsignalering is een melding in een database van de overheid, die een seintje geeft aan alle instanties die paspoorten uitgeven. Doorgaans zijn dat gemeenten en ambassades. Wie erin staat, krijgt niet zomaar een nieuw paspoort, maar moet zich eerst melden bij de signalerende (overheids)instantie. Tal van instanties kunnen zo’n melding doen. Gemeenten, maar ook rechtbanken, de Dienst Uitvoering Onderwijs, de Belastingdienst of het overheidsbureau dat helpt bij het innen van alimentatie.

In Nederland stonden in 2021 ruim achtduizend burgers in het Register Paspoortsignaleringen. Een deel van hen staat in dit register vanwege betalingsachterstanden. In bijna drieduizend gevallen waren het oud-studenten die in het buitenland woonden met een studieschuld. Bij ruim vijfhonderd gevallen zijn het mensen met een schuld bij de gemeente, bijvoorbeeld terugbetaling van een uitkering. Daarnaast staan er burgers op de lijst met alimentatieschulden.

De belangrijkste criteria bij een schuld zijn een betalingsachterstand van hoger dan 5000 euro, in combinatie met de vaststelling dat de schuldenaar onvindbaar is. Een schuldenaar die een nieuw paspoort nodig heeft omdat deze dreigt te verlopen, moét wel contact opnemen. Op deze manier is hij weer vindbaar, is de gedachte. Een paspoort wordt doorgaans pas weer verlengd nadat hij met de betreffende instantie overeenstemming heeft bereikt over een betalingsregeling.

De computer zegt ‘nee’

Dat is het scenario voor als alles goed gaat en er over de reden voor signalering geen discussie is. Is die er wel, dan kom je in een juridisch vacuüm terecht, ervoer advocaat Michielsen. Hij had voor zijn cliënt, een Nederlander die in Oostenrijk woont, een prachtig betoog opgesteld met argumenten waarom de signalering onterecht zou zijn. De rechter keek er nauwelijks naar. Daarvoor moest hij bij de signalerende partij, in zijn geval Duo, zijn, was het argument. En zijn rechtszaak was tegen de weigerende partij, het ministerie van buitenlandse zaken.

Wat rest is, in Michielsens woorden, dat je ‘vriendelijk kunt vragen of Duo die signalering ongedaan maakt’. “En als ze dan vriendelijk zeggen ‘nee’, dan heb je weinig om op terug te vallen. De rechtsgang rafelt”, concludeert hij.

Dat kan ook stelliger. “Paspoortsignalering is een dictatoriaal machtsmiddel, zeker als daar misbruik van gemaakt wordt. In Nederland ontbreekt in de praktijk elke controle op juistheid, zonder dat men zich daar feitelijk tegen kan verweren”, zegt juridisch adviseur Alexander Brom. “Zelfs paspoortsignaleringen in Turkije zijn minder rigoureus dan in Nederland”.

Brom stond meerdere gesignaleerde cliënten bij, op het moment heeft hij nog drie zaken lopen. Voor Brom is het een principekwestie geworden. “Mensen wordt het bestaan zo onmogelijk gemaakt. En als men bezwaar maakt, bokst men tegen een muur van jewelste op.”

Je ziet het knellen

Dat advocaten en juridisch adviseurs bezwaar maken, is in zekere zin logisch, zij staan cliënten bij die door de regels hun mogelijkheden beperkt zien. Maar ook uit afstandelijker hoek klinkt dezelfde kritiek. “Zo blijft er niet veel over van je rechtsbescherming”, zegt Rowie Stolk. Zij promoveert komend jaar op de toegang tot het bestuursrecht. “Je ziet het knellen, en dat is niet beperkt tot paspoortsignalering. Het speelt in het bestuursrecht helaas breder: De juridische mal waarin je geschil wordt gegoten, komt niet altijd overeen met je échte probleem.”

Waar het om draait is een technische kwestie met grote implicaties. Een signalering is op zichzelf geen besluit, stelt de overheid. Dat uitgangspunt is geregeld bestreden, maar houdt tot nu toe bij de rechter stand. Voor bestuursrechtjuristen is dat zo klaar als een klontje, legt Stolk uit. “Het is zogezegd bestuursrecht nul-punt-nul, zoals ik het ook aan mijn studenten uitleg. Een bestuursrechtelijk besluit moet een rechtsgevolg hebben. En op zichzelf verandert er voor jou niets als je op deze lijst komt. De rechtsgevolgen komen pas als de burgemeester vervolgens besluit om te weigeren jou een paspoort te geven.”

Procederen tegen de verkeerde

Dat mag zo zijn, voor de burger die het betreft, zijn de implicaties enorm. Want als er geen besluit is, kun je geen bezwaar maken. Bezwaar moet zijn gericht op de weigering om het paspoort te verstrekken, dat is namelijk wel een besluit. In het geval van Michielsens cliënt was dat tegen de minister van buitenlandse zaken, want het geweigerde paspoort was op een ambassade aangevraagd. En de minister, oordeelde de Raad van State, mocht vertrouwen op het oordeel van de dienst uitvoering onderwijs Duo, dat de signalering had gedaan. Einde verhaal.

Het probleem is dus dat je bij de rechter tegenover de verkeerde komt te staan. De weigerende instantie beroept zich op de lijst, en de beheerder van de lijst verwijst naar de signalerende instantie. Een rechter zal hier niet gauw diep induiken, zegt Tollenaar. Die moet immers alleen beoordelen of de ‘weigeraar’ zijn werk goed deed, en dan is een verwijzing naar de lijst doorgaans voldoende.

Je krijgt zo een stapeling van oppervlakkige toetsing, legt Stolk uit. In het proces van paspoortsignalering zijn beslismomenten ingebouwd, maar dat is steevast een check waarbij een verzoek niet op zijn merites wordt beoordeeld, maar alleen gekeken wordt of er evident iets mis mee is. Is dat niet het geval, dan houdt het stand. Als een instantie een signalering indient, doet de RvIG, die de database beheert, zo’n eerste toets. Als het gaat om schulden, zijn de voornaamste criteria of deze groter is dan 5000 euro en of de verblijfplaats van de schuldenaar daadwerkelijk onvindbaar is in de systemen van de overheid. Als dat zo is, dan wordt de signalering een feit.

Wordt op basis daarvan vervolgens een paspoort geweigerd, dan is verwijzing naar de database voldoende om de weigering te motiveren. “Tenzij er echt een evidente fout is gemaakt, denk aan een persoonsverwisseling bijvoorbeeld, ben je bij voorbaat kansloos”, concludeert Stolk.

Beeld Idris van Heffen

Theoretisch heb je wel rechtsbescherming, wil ze nog hebben gezegd. Want je kunt nog naar de civiele rechter. “Maar dat is duur, tijdrovend en weinig kansrijk. Je moet dan aanvoeren dat de paspoortsignalering een onrechtmatige daad is. Dat is heel lastig en geen reëel alternatief.”

Geen uniek probleem

“Op deze manier kijkt er niemand naar de echte oorzaak”, zegt Albertjan Tollenaar, hoogleraar bestuursrecht in Groningen. Hij verwijst naar een concrete zaak voor de Raad van State als voorbeeld. “Je ziet de bestuursrechter gewoon een hele reeks argumenten van tafel vegen. Daar gaat die niets over zeggen, dan moet je maar naar de civiele rechter. Dat vind ik zwak. Als je vindt dat een signalering niet klopt, moet er een laagdrempelige procedure zijn om dat te betogen. Dat moet gewoon kunnen!”

Tollenaar benadrukt dat dit geen uniek probleem is, hij ziet soortgelijke dingen vaker voorkomen in bestuursrechtkwesties. “Je krijgt een vinkje achter je naam en niemand weet hoe je er weer afkomt. Bezwaar maken kan niet, omdat het nog geen besluit is dat rechtsgevolgen heeft, maar tegen de tijd dat je wel bezwaar kunt maken, is de schade al toegebracht.”

Toeval is dat niet, denkt Tollenaar. De overheid hanteert bewust het uitgangspunt om het aantal rechtszaken zoveel mogelijk te beperken. Aan de ene kant een heel begrijpelijk streven. Maar dit is de schaduwzijde die daaraan zit. “De wetgever vindt het wel fijn dat dit geen besluit is. Zo kun je die lastige burger op afstand houden. De achterliggende gedachte is steeds dat burger en overheid er samen wel uitkomen. Maar die overheid heeft vrijwel oneindige macht. Ja, het spijt me, maar dan moet er wel een tegenmacht zijn. Als puntje bij paaltje komt, moet er een procedure zijn waar je je recht kunt halen. Nu is het verschuilen achter procedures. Niemand neemt verantwoordelijkheid in het openbaar bestuur. Ik snap wel dat je hier als advocaat niets mee kunt.”

Kijken naar de feiten

Alexander Brom blijft tegen die muur opboksen. Ook bij de Raad van State, die er wat hem betreft niks van begrepen heeft. “Ze zeggen steeds dat een signalering evident onjuist moet zijn om toch een paspoort te krijgen. Maar hoe kun je vaststellen dat iets evident onjuist is als de Raad van State in het geheel niet naar de feiten en regels kijkt? Ze gaan er gewoon bij voorbaat vanuit dat een bestuursorgaan correct zijn werk doet. Het enige dat in de praktijk plaatsvindt is een telefoontje of de signalering nog bestaat en dat is voldoende om een paspoortaanvraag af te wijzen.”

Hij zag zaken waarin het volgens hem wemelde van de fouten. Vaak klopten de bedragen van een vordering bijvoorbeeld niet. Hij maakte mee dat iemand gesignaleerd stond wegens een schuld van 11.000 euro, maar na een paar brieven sturen en procedures opstarten, bleef daar minder dan 5000 euro van over, minder dan het criterium voor signalering dus. “Toen is de signalering opgeheven, maar dat is nooit aan mijn cliënt meegedeeld. Deze kon langer dan een jaar niet naar Nederland komen.”

Soms gaat het ook om miljoenenbedragen. Een cliënt van Brom stond gesignaleerd om een vordering van de Belastingdienst van 14.000.000 euro, waar deze niets vanaf wist. De schuld is volgens Brom en cliënt evident onterecht, maar de signalering blijft in stand. “De aanslagen konden ook nooit betaald worden en dat was bekend. Deze persoon kan daardoor al bijna vier jaar niet naar huis.”

Dat is ook Tollenaars ervaring. Hij zit in de bezwaarcommissie in de gemeente Groningen en kreeg daar een geval van een vrouw die niet in de systemen voorkwam. “Maar de gemeente wist precies waar ze woonde. Ik kan me van deze achtduizend mensen niet voorstellen dat ze allemaal echt niet te vinden zijn. Het is niet altijd heel makkelijk, maar met een beetje moeite lukt dat vaak wel.”

En dat beetje moeite, dat is belangrijk, benadrukt hij. “Dat is een kwestie van evenredigheid en proportionaliteit, beginselen van de rechtsstaat waar ik niet zo gauw aan voorbij zou willen gaan.”

Of schuldeisende overheden hard genoeg zoeken is niet vast te stellen, want wat is hard genoeg? Er zijn voorbeelden van mensen die gesignaleerd werden terwijl er contactgegevens bekend waren bij een overheid, al was dat niet altijd voor de signalerende instantie duidelijk. De Dienst Uitvoering Onderwijs intensiveert de laatste jaren zijn pogingen om mensen alsnog op te sporen, en met succes. De gemeente Tilburg, die ook relatief veel signaleringen doet, zegt alles in het werk te stellen om mensen te vinden. Er zijn uit die gemeente geen gevallen bekend van gesignaleerden wier contactgegevens wel bekend bleken.

Een besluit biedt meer rechtszekerheid

Intussen laat een structurele oplossing voor de rechtspositie van gesignaleerden op zich wachten. Het ministerie van binnenlandse zaken evalueert de regeling en kijkt wat er beter kan, maar of dat tot grondige wijzigingen leidt is niet gezegd.

Brom probeert intussen in een nieuwe procedure om een signalering als besluit aangemerkt te krijgen. Dat is eerder geprobeerd en mislukt, maar hij blijft goede hoop houden. Die constructie zou een bezwaar op inhoud, en tegen de juiste instantie, mogelijk maken. Ook beide bestuursrechtdeskundigen zien daarin de oplossing. Het kan ook, zegt Rowie Stolk. “We hebben eerder gezien dat beslissingen die eigenlijk geen besluiten zijn vanuit het oogpunt van rechtsbescherming toch als besluit worden behandeld. Het strategisch besluitbegrip, heet dat in jargon.”

Tollenaar noemt daarnaast ook informatieverstrekking als kernpunt voor verbetering. “Maak duidelijk wat signalering is en wat ermee gebeurt. Als je zo’n ingrijpend middel gebruikt moet je uitleg geven.” Maar het belangrijkste is dat signalering als besluit moet gelden, zegt hij. “Ik durf er helaas een fles wijn op te zetten dat dat niet gaat gebeuren.”

Lees ook:

Gemeenten gebruiken omstreden paspoortsignalering naar eigen inzicht

Burgers met hoge gemeentelijke schulden kunnen hun paspoort niet altijd verlengen. Of gemeenten dit dwangmiddel inzetten, hangt af van waar je woont. De verschillen zijn groot.