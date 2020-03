Geen ongebreidelde verspreiding; virusspoor is in Nederland nog te volgen

Terwijl het coronavirus zich in Nederland nog verspreidt, vlakt de epidemie in brandhaarden van het eerste uur af.

Het aantal infecties met het coronavirus in Nederland is maandag bijna verdubbeld, naar achttien. Onder hen is een vijfjarig kind. Het goede nieuws is dat ook voor die nieuwe gevallen het spoor terug nog te volgen is.

Volgens het RIVM zit de Covid-19-epidemie in Nederland daarmee nog altijd in haar eerste fase. De gangen van het virus zijn te volgen, van ongebreidelde verspreiding is geen sprake. Dat is een belangrijke wetenschap, want dat betekent dat het mogelijk blijft om met passende maatregelen verspreiding van het virus en nieuwe infecties af te remmen, zoals de stop op opnames en bezoek in het ziekenhuis in Gorinchem.

Maandag was er opnieuw een ziekenhuis dat een opnamestop moest instellen omdat bij een patiënt Covid-19 was vastgesteld. Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam besloot tot nader order geen nieuwe patiënten op te nemen in intensive care omdat op die afdeling een patiënt had gelegen die was besmet met het nieuwe coronavirus. Dat was vorige week, en de besmetting is pas later vastgesteld, omdat de patiënt om andere medische redenen op de ic werd behandeld en er geen reden was hem te testen. De patiënt verblijft inmiddels in het Erasmus MC, elders in Rotterdam.

Risicogebieden

Bij het RIVM werden maandag acht nieuwe gevallen gemeld, waarmee het totaal aantal infecties in Nederland op achttien kwam. Onder meer in Houten, Helmond en Oss zijn besmettingen gemeld. Volgens het RIVM is voor vrijwel al die nieuwe patiënten de bron van besmetting na te gaan, omdat ze in risicogebieden zijn geweest, zoals Noord-Italië, of naasten zijn van mensen die eerder werden besmet.

Kabinet houdt crisisberaad Het kabinet houdt dinsdagochtend crisisberaad over de aanpak van het coronavirus. Diverse ministers, onder wie premier Mark Rutte, Ferd Grapperhaus (veiligheid) en Bruno Bruins (medische zorg), worden dan door deskundigen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijgepraat over de actuele situatie. Mogelijk neemt het kabinet aansluitend nieuwe maatregelen. Deze zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing komt in uitzonderlijke gevallen bijeen, zoals na de aanslag op MH17 in 2014. Later die dag worden ook Tweede Kamerleden bijgepraat door het RIVM. Mogelijk wil de Kamer nog vanavond een debat met Bruins over de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Vooral coalitiepartij CDA is kritisch op de houding van het kabinet tot dusver. De christen-democraten wijzen erop dat omliggende landen strenger zijn dan Nederland. Zo wil de partij weten waarom op luchthavens in het buitenland wel controles plaatsvinden en op Schiphol niet.

Volgens de Europese evenknie van het RIVM, het ECDC, geldt dat in grote lijnen voor het hele Europese continent; het aantal ziektegevallen met onbekende herkomst stijgt weliswaar, maar voor het overgrote deel van de Covid-19-patiënten geldt dat herleid kan worden waar zij het virus hebben opgelopen.

De grootste Europese haard is nog altijd Noord-Italië, waar inmiddels meer dan 1700 mensen de ziekte hebben. Maar maandag werden daar slechts drie nieuwe ziektegevallen gemeld; minder dan in Nederland dus. Van alle patiënten wereldwijd huist nog altijd zo’n 90 procent in China. Het gaat om meer dan 80.000 Chinezen. Maar maandag werden in China slechts een dikke 200 nieuwe gevallen gemeld. Bovendien lijken er buiten de regio Hubei, waar de epidemie begon, in heel China geen nieuwe besmettingshaarden te zijn.

Reizigers op Schiphol. Beeld ANP

Het coronavirus, dat officieel Sars-cov-2 heet, verspreidt zich op dit moment het hardst in Zuid-Korea en Iran. In Korea steeg het aantal infecties met zo’n 600 naar een totaal van 4300. In Iran steeg het aantal besmettingen met 500 naar 1500.

Overzichtelijke gang

Volgens het ECDC is er nog altijd een aanzienlijk risico dat er in Europa nieuwe virusclusters ontstaan, zoals in Noord-Italië. Dat risico is er omdat het virus, eenmaal binnen, van mens op mens kan worden overgedragen. Maar op dit moment wijst niets op het ontstaan van nieuwe haarden. Geen Europees land komt in de buurt van Italië.

In Frankrijk, waar toch al vroeg de eerste infectie aan het licht kwam, werden maandag geen nieuwe gevallen gemeld; het aantal zieke Fransen blijft op 130. Ook in Groot-Brittannië bleef het stil. Daarentegen moest Portugal melden dat het coronavirus ook dat Europese land is binnengekomen. Er zijn tot nu toe twee mensen ziek. In buurland Spanje steeg het aantal zieken maandag met 36, naar een totaal van 120.

De gangen van het virus zijn op dit moment nog wel zo overzichtelijk, zegt het ECDC, dat de gemiddelde Europeaan slechts een beperkte kans heeft het tegen het lijf te lopen.

Lees ook:

Waarom sloegen de twee Nederlandse ziekenhuizen niet eerder alarm over corona?

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem ging zondag dicht, het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam sloot maandagochtend de intensive care. Beide ziekenhuizen verpleegden ongeveer een week lang een patiënt met het nieuwe coronavirus, zonder dat te weten. Hoe kon dat, en wat zijn de gevolgen?

Een coronacrisis lijkt aanstaande, denk nu al aan hulp voor kleine bedrijven

Een crisis lijkt aanstaande door het coronavirus, denk nu al aan hulp voor kleine bedrijven, schrijft Raymond Gradus, hoogleraar bestuur en economie aan de VU.