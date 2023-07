Geen messen meer in het supermarktschap: Albert Heijn stopt met verkoop vanwege agressie

Wie op zoek is naar een keukenmes, kan vanaf eind volgende week niet meer terecht bij Albert Heijn. De keten haalt alle messen binnenkort uit de schappen. De reden: agressie en geweld in de samenleving, aldus de supermarktgigant. Albert Heijn wil ‘op geen enkele wijze bijdragen aan die ontwikkeling’.

“We waren al langer bezig met het beleid omtrent de verkoop van messen - ook naar aanleiding van bredere discussie in de maatschappij", laat woordvoerder Anoesjka Aspeslagh vrijdag weten. “We hebben al eerder een leeftijdscontrole ingesteld en de tweede fase van de besluitvorming is nu het volledig stoppen met verkopen van messen in onze winkels.” De verkoopstop gaat eind volgende week in en geldt voor alle Albert Heijn-winkels.

De supermarkt kwam recent nog in het nieuws vanwege een steekincident. In juni stak een man een 36-jarige medewerkster dood in een Albert Heijn in Den Haag. Of dat incident meeweegt in de beslissing van de keten, is niet bekend.

Messenverbod voor jongeren

Eerder besloten Xenos, Hema en Ikea al om de messenverkoop aan banden te leggen door een leeftijdsgrens in te stellen. Alleen jongeren boven de 16 jaar konden daardoor messen aanschaffen.

Dat de winkels willen voorkomen dat specifiek jongeren messen kopen, heeft te maken met de steekincidenten die steeds vaker voorkomen. In 2022 waren er volgens de politie zeventig steekincidenten waar jongeren bij betrokken waren, een recordaantal. Tien mensen kwamen door het geweld om het leven, meer dan in 2020 en 2021 bij elkaar.

Burgemeesters pleitten al sinds 2020 voor een messenverbod voor jongeren. Het ministerie verwacht dat zo’n verbod echter op zijn vroegst in de tweede helft van dit jaar zal ingaan.

Lees ook:

Verdachte van doodsteken AH-medewerkster heeft een lang strafblad

Hij zat in Nederland, in Engeland en op Curaçao al meerdere straffen uit, van de jaren negentig tot nu: de vermoedelijke dader van de steekpartij in een Albert Heijn in Den Haag ging volgens het OM al veel vaker over de schreef.

Bijna zeventig steekincidenten door tieners in 2022

Het messengeweld onder tieners neemt toe. De politie houdt jongeren verantwoordelijk voor ongeveer zeventig steekincidenten vorig jaar, het hoogste aantal in de afgelopen jaren.