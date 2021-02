Geen koek en zopie, maar de ijsbaan kan open met deze ‘prachtige Siberische transportkou’

IJsmeester Jan Overmars buigt voorover en blaast zijn rode handen warm. Zijn grijze plukken haar die onder de donkere muts uitsteken, wapperen opstandig in de wind. De snijdende oostenwind (‘prachtige Siberische transportkou’) en stuivende sneeuw maken het ijskoud, maar de 72-jarige Overmars piept niet. Hij pakt een ijzeren buis en begint in de hoek van de ondergesneeuwde ijsbaan te hakken. Grote brokken breken in stukken, terwijl water met behulp van de pomp onder het ijs stroomt.

Als het overdag vriest is dat een dagelijks ritueel voor Overmars. Pomp aan, ijs hakken, een paar uur wachten, terug naar de baan, pomp weer uit. Elke dag opnieuw. “Door water onder de ijslaag te pompen, houd je van onderen druk op het ijs. Anders vallen er gaten.” De stukken losgekomen ijs hebben diktes van zeven centimeter, schat hij. “Borstplaatijs noemen we dat. Sneeuw vermengd met water. Zo lang het blijft vriezen, kun je er prima op schaatsen. Geen punt voor echte toertochtmannen en vrouwen, kunstijsrijders geven er de brui an.”

Een ijsbaan van formaat

Overmars is verantwoordelijk voor het ijs van de natuurijsbaan in het Overijsselse Olst. Hij is al dertig jaar bestuurslid, maar glundert alsof het zijn eerste winter is. Met ijspluimen die de nachten vullen met vrieskistkou kan de ijsmeester zijn geluk niet op. “Hoewel het er gisteren met minder sneeuw beter bij lag dan vanochtend, verwacht ik dat we donderdag open kunnen. Als het meezit.”

De baan is er eentje van formaat; 2,5 hectare ijs en een lengte van 1300 meter. De club telt een kleine 1300 leden. Daar kan menig natuurijsbaan in Salland een puntje aan zuigen, weten ze in Olst. En dat is nou precies de grootste zorg van de ijsclub. Schaatsfanaten uit de wijde omtrek weten de baan te vinden. Om hoofdpijn van te krijgen als je midden in een coronapandemie zit.

Het bestuur op een lijn

Bij de ingang iets verderop zet Henk Harleman de sneeuwschuiver aan de kant en betreedt hij voorzichtig het bobbelige ijs met zijn bruine laarzen. De 72-jarige schaatsfanaat, al ruim elf jaar voorzitter van de club, riep zijn achtkoppige bestuur zaterdag bijeen in de kantine. De gemiddelde leeftijd van het gezelschap? IJsmeester Overmars begint te lachen. “Als je bij het bestuur komt, stop je pas als je dood bent”. Harleman schudt met zijn hoofd. “Dat zijn jouw woorden, Jan. Maar de gemiddelde leeftijd is wel hoog, ja.”

Wat mag en wat mag niet op het ijs? Wie de komende dagen de ijzers onderbindt, moet zich vanwege de lockdown houden aan strenge maatregelen. IJsclubs mogen onder voorwaarden open voor publiek. De KNSB – waar het grootste deel van de ijsverenigingen bij is aangesloten – heeft daarvoor een protocol geschreven. Zo geldt er een maximum aantal bezoekers en moeten er maatregelen worden genomen zoals aparte in- en uitgangen en moet er voldoende afstand worden gehouden. Volwassenen mogen schaatsen met maximaal twee mensen en op 1,5 meter van elkaar. Op het ijs van open water schaatsen mag ook, het valt immers onder buitensporten. Schaatsen mag met eigen huishouden of met maximaal een persoon buiten je huishouden. De KNSB adviseert alle schaatsers dringend om natuurijs op een vijver, plas of sloot in de eigen omgeving op te zoeken. Gemeenten met veel grotere meren zoals in Friesland en de Kop van Overijssel hebben aangegeven toegangswegen af te sluiten als het te druk wordt. Volgens de KNSB wordt bovendien de kwaliteit van het ijs op open water niet gecontroleerd, omdat er vanwege corona ook geen toertochten worden georganiseerd. Dat betekent dat waarschuwingen voor wakken en zwakke plekken ontbreken. “Denk dus drie keer na voor je ergens anders dan bij een ijsclub of op een bekende vijver of sloot gaat schaatsen”, waarschuwt de bond.

Anderhalf uur is er zaterdag vergaderd. Na twee kannen koffie zat het bestuur op één lijn. “Ja, het ging er fel aan toe”, bekent Overmars. Drie bestuursleden vroegen zich af of het wel verantwoord is: open gaan met deze pandemie. Uiteindelijk bood een stemming uitkomst. De meerderheid was voor, de baan kan open. Nu het ijs nog.

Draaiboek en geen koek-en-zopie

De telefoon van Harleman rinkelt deze ochtend onophoudelijk. Eerst de lokale pers, even later de drukker van de anderhalvemeter stickers. “Ze kunnen gelijk geleverd worden als ik ‘ja’ zeg”, deelt Harleman mee, zelf schaatser in hart en nieren.

Corona maakt het er allemaal niet leuker op”, moppert de voorzitter. Er is een draaiboek, een automatische bezoekersteller en strikte regels om afstand te houden. Geen koek-en-zopie, het toilet blijft dicht. “Wie echt heel nodig moet krijgt een sleutel, maar moet de wc zelf schoonmaken.” Alleen leden krijgen toegang, maar alsnog lid worden kan de komende dagen ook, voor vijf euro per jaar.

Overmars kijkt weer naar de grijze lucht. “Als het maar stopt met sneeuwen”, roept hij bezorgd. Woensdagochtend komt het bestuur weer bij elkaar. Vrijwilligers worden opgetrommeld. De baan moet worden ontdaan van “die witte prut”. En dan donderdag open als het aan de ijsmeester ligt. Zijn ogen beginnen te stralen. “Ja, het ijs zet bij mij een knop om. Dat word ik gewoon weer een kind.”

Lees ook:

Perfect schaatsweer op komst. ‘Sneeuw en wind voor schaatsliefhebbers goed nieuws’

De weersontwikkeling is voorlopig goed nieuws voor de schaatsliefhebbers. Het witte landschap is gunstig voor ijs. ‘Je hebt in een paar dagen makkelijk acht tot tien centimeter.’