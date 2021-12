Geen kerstverhaal in de kerk, maar wel een blok steekschuim en takken in de klas

Vol trots poseert de 4-jarige Julian in zijn nieuwe rood-groene kerstelfjeskostuum, inclusief puntmuts, die hij van zijn hoofd trekt om te laten zien. Zijn klasgenootjes uit groep één van christelijke basisschool De Herenweg in Wassenaar verdringen elkaar om hun glitterjurken, foute kersttruien, colbertjes en hoofdbanden met een glitterend rendiergewei te showen. De kinderen hebben zich speciaal aangekleed voor de kerstviering op de laatste schooldag voor de vervroegde kerstvakantie.

Dat de school eerder moest sluiten, kwam voor directeur Bob van den Steenhoven niet als verrassing. Hij hield tenslotte zelf ook de oplopende besmettingen in de gaten. Daarom had de school de kerkdienst voor ouders en kinderen, die jaarlijks voor de christelijke school op de kerstagenda staat, al weken van tevoren afgezegd. Toch bleef de school hoop houden dat de kinderen wel konden genieten van de opvoering van het kerstverhaal in de dorpskerk 500 meter verderop.

Kerststukjes maken en oliebollen eten

Dat ging met een overhaaste aankondiging van de vervroegde kerstvakantie niet. “Dan vraag je je af als school, als ouders, hoe kunnen we de kinderen toch een kerstgevoel geven?”, aldus Van den Steenhoven. Deze dag zorgt hij, samen met ouders Alizé Ramsbrock van de medezeggenschapsraad en Annemieke Baatenburg de Jong van de ouderraad, ervoor dat de kerstplannen die de school uit de grond wisten te stampen, goed verlopen. De deur kraakt open en een van de vrijwilligers komt binnen om de laatste oliebollenschaal terug te brengen.

Alle kinderen eten met hun klas een oliebol, volgens Van den Steenhoven alleen omdat de bestelling bij de dorpsbakker een week naar voren kon worden gehaald. De klas van James (5), het zoontje van medezeggenschapsouder Ramsbrock, tast net toe. Verlegen vertelt de jongen hoe hij op vrijdagochtend Jozef mocht uitbeelden terwijl zijn juf het kerstverhaal voorlas. Zijn moeder veegt nog snel de poedersuiker van zijn rode fluwelen colbert, dat hij vanochtend volgens haar met veel plezier aantrok. “Zo’n dag voelt dan extra speciaal. Al kerstliedjes zingend kwam hij naar beneden.”

In de hal van de school begint groep zeven aan het eerste couplet van Stille Nacht. Het speelkwartier is net begonnen voor de bovenbouw en ze stormen de wenteltrappen af, de hal door, richting het schoolplein. “Gelukkig hoeven wij dit niet meer te doen,” zeggen twee achtstegroepers tegen elkaar. Waar het in de onderbouw naar oliebollen rook, is er op de eerste etage geen ontkomen aan de geur van dennentakken. Groep vier legt net de laatste hand aan zelfgemaakte kerststukjes.

Delen, dat is de kern van de kerstgedachte

De 9-jarige Lilian brandt los over de kerstballen die ze tussen de takjes dennen, eucalyptus en hulst gestoken heeft. Naast haar kerststukje ligt een zelfgemaakt kerstkaart die ze van een klasgenootje kreeg. Gisteren hebben de leerlingen lootjes kunnen trekken, zodat ze de laatste schooldag konden beginnen met het uitpakken van een klein cadeautje en een gedicht. Een pot, een blok steekschuim, takken en versieringen voor de kerststukjes moesten de kinderen zelf meenemen vanuit huis. “Die hebben ze daarna verdeeld. Dat hoort bij de kerstgedachte,” zegt juf Erica Vink.

Met diezelfde kerstgedachte gaan de ouders de komende week in. De school blijft open voor kinderen van ouders met een vitaal beroep, maar andere ouders van De Herenweg die in de knel komen met hun werkagenda wisselen onderling de kinderen uit. “Onder het mom van: jij de ene dag de mijne, ik de andere dag de jouwe. Zodat ze een fijne vakantie hebben”, zegt Ramsbrock. Zoon James keek daar naar uit. “Hij voelde toch de spanning thuis, omdat wij even niet wisten hoe we het allemaal thuis gingen regelen.”

Des te belangrijker dat het jaar leuk wordt afgesloten, denkt directeur Van den Steenhoven. Tussen het gezang en geschater, zaten er ook kinderen thuis die via een scherm kerst mee vierden. Kinderen zijn flexibel, dat ziet hij zeker, maar een hoop zijn na een jaar als dit wel toe aan wat rust: “Vanaf het begin van het schooljaar zaten klasgenootjes of hele klassen thuis in quarantaine. De juf of meester moest de aandacht verdelen tussen scherm en klas. Dat vraagt veel van iedereen.”

