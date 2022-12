Geen grootschalige opvang, maar snel een eigen woning, zo wil het kabinet dakloosheid uitbannen

Wie dakloos dreigt te raken, moet in een veel eerder stadium hulp krijgen en wie uit huis wordt gezet, moet sneller een nieuwe woning krijgen. Dat schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen in het maandag gepresenteerde Nationaal Actieplan Dakloosheid.

Doel van het actieplan is om dakloosheid in 2030 helemaal uit te bannen. Om dat te kunnen bereiken wil de staatssecretaris onder meer inzetten op het voorkomen dat mensen hun woning kwijtraken. Bovendien moeten daklozen sneller een eigen huis krijgen.

Nu verblijven mensen die dakloos worden vaak maandenlang op een slaapzaal in een grootschalige opvang, voordat zij een eigen huis toegewezen krijgen. De staatssecretaris wil landelijk gaan werken volgens het principe ‘wonen eerst’. Door mensen sneller een geschikte woning te bieden (inclusief de nodige zorg en begeleiding), wil de staatssecretaris voorkomen dat problemen verergeren waardoor mensen opnieuw dakloos raken.

Leven in pauzestand

In verschillende gemeenten wordt al met die methode gewerkt. Onder meer in Den Bosch. De gemeente sluit binnenkort zelfs één van de twee grootschalige nachtopvanglocaties. Wie dakloos raakt, wordt voortaan zoveel mogelijk op kleinschalige locaties opgevangen en krijgt binnen een maand passende huisvesting aangeboden. Dat kan een eigen woning zijn, maar ook een plek in een begeleid wonen traject of een zorginstelling.

“Als mensen in een grootschalige opvang verblijven staat hun leven in de pauzestand”, zegt verantwoordelijk wethouder Pieter Paul Slikker. Vaak raken daklozen hun baan kwijt, en zien ze hun kinderen minder. Bovendien zijn de maatschappelijke kosten voor het verblijf in een daklozenopvang hoog. “Per persoon tussen de 90 en de 130 euro per nacht. Zoveel kost een eigen woning niet hoor.”

De aanpak ‘wonen eerst’ wordt bemoeilijkt door de overspannen woningmarkt. De staatssecretaris benadrukt dan ook dat het voor het slagen van het actieplan essentieel is dat de komende jaren meer betaalbare woningen worden gebouwd. Daarvoor verwijst hij naar eerder gepresenteerde kabinetsplannen.

Voor het de nationale aanpak dakloosheid trekt het kabinet 65 miljoen euro uit. Dat geld komt bovenop de 385 miljoen die gemeenten jaarlijks krijgen om daklozenopvang te organiseren.

Hulp- en belangenorganisaties zijn blij dat het kabinet inzet op preventie en op wonen eerst. “Wij geloven daar heilig in”, zegt Judith Fischer, van SamenThuis2030, een coalitie van lokale organisaties.

Onder de radar

Toch betwijfelt zij of de plannen van Van Ooijen concreet en doortastend genoeg zijn. Volgens Fischer ontbreekt het nog aan heldere doelen en langetermijnafspraken, waar de gemeenten die het beleid moeten uitvoeren aan gehouden kunnen worden. De staatssecretaris zegt zich te baseren op de ‘housing first-aanpak’ die Finland koos, en die daar heel succesvol bleek, maar die was volgens Fischer veel rigoureuzer. “De Nederlandse aanpak is wel heel vrijblijvend.”

Bovendien is het volgens Fischer noodzakelijk dat er eerst meer zicht komt op de aard en de omvang van het probleem. Volgens officiële cijfers waren er begin 2021 ongeveer 32.000 daklozen in Nederland. Maar die officiële cijfers zijn incompleet, zegt Fischer, zeker waar het gaat om jongeren. “Het is bekend dat jongeren vaak heel lang onder de radar blijven.”

Wil het kabinet echt het aantal daklozen tot nul reduceren in 2030, zoals ook Europese afspraken voorschrijven, dan is ook meer onderzoek nodig naar het totale aantal mensen zonder vaste verblijfplaats, stelt SamenThuis2030.

