Geen geld en toch gelukkig in Harlingen

Dat geluk niet te koop is, blijkt in Harlingen. De mensen die in dit gedeelte van Nederland wonen, zo onderzocht het CBS in 2020, zijn gelukkiger dan de mensen elders in het land. En dat met een gemiddeld inkomen van nog geen 24.000 euro per jaar, één van de laagste in Nederland.

Wie bij Frans Blom op bezoek is, krijgt een lesje Harlingse weerbaarheid. “Ik zou dit werk voor geen goud willen missen", zegt Blom (56), terwijl hij naar voren leunt op zijn bank. Door het raam van zijn woonkamer kijkt hij uit op zijn achtertuin, een mengelmoes van tuinkabouters en Griekse standbeelden staart terug. Blom werkt al een aantal jaar als beheerder bij het ontmoetingscentrum Nieuw Zuid in Harlingen, op vrijwillige basis. “Ik voel me nuttig en gewaardeerd. Ik ben daar als een spin in het web, ik doe daar van alles.”

Priesteropleiding

Blom is van de twaalf ambachten, dertien ongelukken. Zo heeft hij gewerkt in een bioscoop, slijterij en videotheek. Aan het einde van de vorige eeuw koos hij een nieuw carrièrepad: hij ging de priesteropleiding volgen in Hoeven. Om de studie af te ronden moest hij een scriptie schrijven. Dat mislukte en Blom moest met de opleiding stoppen. Het zit hem nog altijd dwars. Blom: “Ik ben er nog bijna dagelijks mee bezig. Het is een wond voor het leven.”

Zijn geloof geeft hem nog wel houvast. In zijn woonkamer staan verschillende beelden van Maria met Jezus op de arm. Nadat zijn scriptie was afgewezen, is hij een tijdje niet in de kerk geweest, de pijn zat te diep. Inmiddels gaat hij wel weer wekelijks naar de kerk. “Ik kan niet zonder, misschien dat ik daarom positief in het leven sta. Ik kan er nu op terugkijken en denken: misschien is het wel beter zo. Het heeft zo moeten zijn.”

Hij moet rondkomen van een bijstandsuitkering, dat is geen vetpot. Terwijl hij met zijn voet op en neer wipt, licht Blom toe hoe hij de eindjes aan elkaar knoopt. “Ik kom eigenlijk elke maand iets tekort. Dat kan ik opvangen met het vakantiegeld dat ik in mei krijg, dat spaar ik op.” De rek is er financieel gezien wel uit. “Ik heb nu nog een vast energiecontract, maar dat loopt volgend jaar af.” Ondanks zijn penibele financiële situatie laat Blom het hoofd niet hangen. “Ik heb houvast aan mijn geloof. Het komt wel goed, er zit een plan achter.”

Gelukscoach

Nee, zoiets als een gelukscoach heeft Blom niet nodig. Dat is wat Joyce Heida is. Zij bezoekt basisscholen in Harlingen om kinderen les te geven over geluk. Dat doet Heida (28) bijvoorbeeld door met de kinderen te filosoferen over de vraag wat geluk nu eigenlijk is. Of ze laat filmpjes zien en geeft leerlingen opdrachten rondom het thema ‘talentontwikkeling’. “Ik leer de kinderen hoe zij door een roze bril naar het leven kunnen kijken.”

Heida mag zich sinds een jaar gelukscoach noemen. Haar motto is: waarom leren we alles op school, behalve hoe je gezond en gelukkig kan worden? “Terwijl juist daar iedereen naar streeft.” Naast de gelukslessen op de basisschool, helpt ze mensen met chronische pijn en aanverwante klachten.

Heida weet als echte Harlingse heel goed dat geluk niet te koop is en al helemaal niet als je weinig geld hebt. In haar vorige baan kwam ze wel eens bij mensen thuis die door geldzorgen hun tuin of woning hadden verwaarloosd. “Je financiële omstandigheden bepalen mede je geluk. Kunnen je ook ongelukkig maken. Kleine dingen kunnen dan al helpen. Als je ze helpt opruimen, zien ze ineens: ik doe er wél toe.”

Er toe doen, dat is voor Heida de poort naar een gelukkiger leven. En je niet laten leiden door de prestatiemaatschappij, waarin het iedereen goed moet gaan. Dat laatste is voor de armlastige Harlinger lastig, want die uit zich niet zo snel. Heida: “Er komt veel schaamte kijken bij armoede.”

Kan Heida als zelfstandig gelukscoach eigenlijk zelf een beetje rondkomen? “Ik ben net begonnen en bereken een uurtarief. Dit is wel een branche waar geld ligt, want iedereen streeft naar geluk.”

Pop-upredactie

