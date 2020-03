Geen corona, maar op basisschool de Bloktempel blijven zeven klassen leeg

Met haar zoon Pim en twee honden loopt Patty Vonken een rondje door de wijk Gentiaan, in het Oost-Brabantse Son en Breugel. Dat kan normaal gesproken nooit op een maandagmorgen buiten de vakantie, maar vandaag is alles anders. Voor groep 8b van de Bloktempel is er even geen school. Meneer Lars is ziek thuis, net als elf andere docenten. Nou ja, ziek: ze volgen het dwingende advies op dat het RIVM voor alle Brabanders heeft uitgevaardigd. Wie in deze provincie verkouden is en moet hoesten, kan tot nader order maar beter thuisblijven.

De ondeugende glimlach onder Pims pet verraadt dat hij het wel oké vindt, voor een dagje althans. Zeker omdat zijn zusje uit groep 7 wél naar school kan. “Dat gaf nog wel een tafereel vanochtend”, zegt zijn moeder. Maar dan serieus: “Natuurlijk heb ik alle begrip voor de school. De docent van Pim had vorige week al keelpijn, maar gaf toen gewoon les. Nu is de richtlijn veranderd. Als school moet je die wel ­volgen.”

In haar kamer vertelt directrice Kelly Hulshoff hoe ze op zondagmiddag via de appgroep inventariseerde welke collega’s bij het begin van de schoolweek zouden ontbreken. Het werden geen vrolijke uren. Van sommigen, die vorige week al lichte klachten hadden, vermoedde ze dat ze thuis moesten blijven. Dat de teller pas bij twaalf stokte, inclusief twee docenten die al met een longontsteking thuiszaten, was een klap. Voor sommige klassen kon een oplossing worden gevonden, bijvoorbeeld door fitte leraren extra te laten werken. Zeven klassen blijven deze maandag echter leeg.

Extreme situatie

“We hebben besloten om niet te panikeren”, zegt Hulshoff. “Dit is een extreme situatie, maar voor alle duidelijkheid: hier heerst geen corona. Onze docenten zijn niet ziek, wel afwezig. Dat is overmacht. Of het erg is? Ja. We ontnemen kinderen hun schoolritme, daarnaast komen we zo niet aan de urenrichtlijn voor voldoende onderwijs. Maar wij hebben de verantwoordelijkheid voor 460 kinderen, plus die van de kinder­opvang. Als we de richtlijnen van het RIVM niet opvolgen en er gebeurt iets, zijn de gevolgen niet te overzien. Dus we denken hiermee wel het beste te doen.”

Rond het middaguur haalt Maaike van der Knaap haar dochtertje op van de kinderopvang. Een oudere zoon zit thuis, omdat ook zijn klas even geen leraar heeft. Zoals de meeste ouders heeft ook Van der Knaap alle begrip voor de situatie. “Het is vervelend dat ouders iets moeten regelen. Maar je hebt altijd een back-up nodig. Een school is een school, geen opvang. En de richtlijnen moeten nu eenmaal worden opgevolgd. Zou je het niet doen en er gebeurt iets, dan heb je echt stront aan de knikker.” Tegen haar dochter: “We gaan nu lekker broodjes halen, hè? We maken er maar een feestje van.”

Roulatiesysteem

Daar heeft Hulshoff ‘op deze rare dag’ duidelijk geen tijd voor. Er moeten afwegingen worden gemaakt. “Nu is het zo dat de groep waarvan de leraar ziek is, thuisblijft. We denken na over een roulatiesysteem voor als het langer duurt. Maar wat we ook doen, het geven van kwalitatief goed onderwijs wordt ons nu heel moeilijk gemaakt.” En dan heeft de Bloktempel nog het geluk van meedenkende ouders. “Er is geen leraar die zijn groep wil laten zitten. Iedereen die thuis zit, probeert er daarom voor te zorgen dat kinderen online nog het een en ander kunnen doen. Maar ik had vanochtend ook al een moeder van een kind uit groep 4 aan mijn bureau, die met vijf andere ouders beurtelings een dag les wil geven, letterlijk aan de keukentafel. Dat er zulke mooie initiatieven ontstaan, is wel bewonderenswaardig.”

Lees ook:

Leraren met een hoestje blijven thuis, lege klaslokalen in Noord-Brabant

Leraren volgen het advies van het RIVM: ga niet werken met een hoestje. Op sommige scholen is nog niet de helft van de kinderen aanwezig.

Leerlingen mogelijk besmet op school, maar maatregelen zijn nog altijd niet nodig

Ook nu het coronavirus klaslokalen bereikt, hoeven scholen geen voorzorgsmaatregelen te nemen, meldt het RIVM. Maar op de achtergrond doen scholen juist van alles.