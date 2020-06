Geen ceremonie in de aula, maar een drive-in: zo maken scholen toch nog een feest van de diploma-uitreiking

Veel scholieren kijken er erg naar uit: een feestelijke middag met speeches, applaus en onder het toeziend oog van je ouders, vrienden en docenten eindelijk je handtekening zetten onder dat felbegeerde diploma. Maar corona zet nu een streep door dat bijzondere moment: vanwege besmettingsgevaar is het onmogelijk om met veel mensen bij elkaar te komen. Sommige scholen zijn daarom dagen bezig met hun leerlingen in kleine groepjes hun diploma uit te reiken.

Andere scholen zijn al helemaal inventief. Een mini-trend is de drive-through of drive-in-uitreiking, of ‘diploma-uitrijding’, zoals een school in Zoetermeer deze speciale vorm van diploma’s overhandigen noemde. Leerlingen kunnen dan met de auto hun diploma ophalen en blijven dus op veilige afstand van elkaar en de docenten.

Ook de school van Maartje Kaitjily (16), De Savornin Lohman in Hilversum, organiseerde zo’n middag. Vorige week kon ze haar mavo-diploma per auto ophalen. “Mijn moeder had aan onze gezinsauto een ballon vastgemaakt, dat zag er heel leuk uit. En een vriend van me kwam zelfs in een cabrio, dat was wel tof.”

Maartje Kaitjily (16) tijdens haar speciale drive-in diploma-uitreiking. Beeld Maartje Kaitjily

De school had een speciale locatie ingericht waar steeds vijf leerlingen tegelijk hun diploma konden ophalen. “Er was een heel mooie tent ingericht. Daar mochten we uitstappen; vanaf elke parkeerplek was er speciaal een rode loper uitgerold. De directeur gaf een speech over de bijzondere situatie.”

Daarna kreeg iedereen een persoonlijke speech; die voor Maartje was van haar favoriete docent, mevrouw Zweistra. Daardoor werd de ceremonie ondanks corona toch nog heel persoonlijk, vertelt ze. “In het afgelopen jaar hebben we veel aan elkaar gehad omdat allebei onze vaders ziek werden. Ik heb haar een keer een berichtje gestuurd: mijn taak vandaag is om u aan het lachen te maken. Dat vond ze heel fijn, zei ze in de speech.”

Het tekenen van de diploma’s gebeurde op veilige afstand. “Er zaten twee tafels tussen de docent en mij toen ik mijn cijferlijst controleerde en mijn diploma tekende. Maar er was wel een professionele fotograaf die het allemaal vastlegde.” De school had het druk die dag, zegt Maartje. “Er waren natuurlijk nog veel meer leerlingen die hun diploma kwamen ophalen. Dus alles bij elkaar duurde het ongeveer 20 minuten.”

De meeste scholen beginnen per 1 juli met het houden van diploma-ceremonies. Mogelijk worden dan de corona-regels versoepeld en kunnen er weer groepen tot honderd personen samenkomen. De drive-in was voor Maartje Kaitjily in ieder geval een uitkomst. “Het was echt feest. Ik ben blij dat het op deze manier toch door heeft kunnen gaan.”

