Geen carnaval in Tilburg en Eindhoven. ‘Samen lachen, samen huilen. Het hoort erbij maar het kan niet’

Op de wagen van CV De Schèèl Praaje is niets af te dingen: zo’n vijftien meter lang, een prachtige drakenkop op de voorkant, een keur aan kleurrijke tierelantijnen. En dan blijven de speciale effecten hier in de loods nog verborgen, want al rijdende komt er rook door de neusgaten van de draak en trekt een ingebouwde hijskraan een deel van de constructie omhoog en omlaag. Het moet een fantastisch gezicht zijn, alleen gaat niemand al dat fraais ooit zien. “We gaan de wagen niet nog een jaar zo laten staan”, verzucht clubvoorzitter Chris Emmers.

Eigenlijk zouden Emmers en zijn dertig clubgenoten nu elke avond aan het bouwen moeten zijn aan een nieuwe wagen. Maar vorig jaar werd de Tilburgse optocht tot twee keer toe afgelast (eerst door het slechte weer, met Halfvasten vanwege corona) en besloten veel clubs uit financiële overwegingen hun reeds gebouwde wagen een jaar te bewaren. “Maar nu zijn we het beu om er tegenaan te kijken, we willen weer aan de gang. Het samenzijn is een belangrijk onderdeel van het bouwen. Voor 2022 gaan we daarom opnieuw beginnen.”

Tilburg kan zich weinig meer veroorloven

Het wordt half januari rustig in de straten in het zuiden. In navolging van enkele dorpen trok de Carnavalsstichting Tilburg afgelopen weekend als eerste Brabantse stad de stekker uit alle activiteiten, een dag later volgde Eindhoven. Dus ook de bekendmaking van de prins op 11 november gaat niet door, simpelweg omdat Kruikenstad komend jaar geen prins heeft. “We kunnen niet anders dan alles afgelasten”, legt voorzitter Patrick Dewez uit. “Tijdens carnaval sta je met een biertje aan de bar. Arm om iemands nek, samen lachen, samen huilen, dat hoort erbij. Maar het kan niet. We hebben alle opties zo lang mogelijk opengehouden. Het doet pijn, al zagen we het stapsgewijs natuurlijk wel aankomen. Er is geen feest dit jaar.”

Daarbij speelt dat Tilburg zich ook in de beeldvorming weinig kan veroorloven. Dewez: “We zijn natuurlijk een brandhaard geweest, patiënt 0 heeft afgelopen jaar bij ons carnaval gevierd. En drie weken geleden had je de Willem II-supporters die met zijn allen op een plein naar een wedstrijd keken. Ik zou het niet fijn vinden als dadelijk weer de hele wereld naar ons kijkt en zegt: daar gaan ze weer in Tilburg, ze moeten en zullen een feestje vieren.”

Rob van de Laar, voorzitter van de Brabantse Carnavalsfederatie, heeft uiteraard begrip voor de beslissingen in Tilburg en Eindhoven. Toch is er ook lichte verbazing. “De acht grote steden hadden alle grote evenementen, zoals optochten, liedjesfestivals en pronkzittingen, al geschrapt. Binnenkort zouden we samen bekijken of op kleine schaal misschien nog wel dingen mogelijk waren. Maar iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Je moet kunnen garanderen dat het virus niet wordt verspreid. Als dat niet kan, dan maar een jaar geen carnaval.”

Geen herhaling van carnaval 1896 in Den Bosch

Eén schrikbeeld heeft Van de Laar wel: de ontembare drang van de individuele feestvierder. “Het wordt straks carnaval, zoals het ook Kerstmis of Driekoningen wordt. Je hebt kans dat mensen spontaan toch in carnavalskleding de stad ingaan, bier meenemen en het op een massale bijeenkomst laten uitdraaien. Hoewel het niet onze verantwoordelijkheid is, moeten we wel meedenken hoe we dat kunnen ontmoedigen. Anders krijg je hetzelfde als in 1896 in Den Bosch, toen na een pokkenuitbraak het carnaval werd verboden. Het was nog nooit zo druk geweest als dat jaar.”

Hoewel hij het aanzicht beu is, neemt Emmers toch nog een keer ‘zijn’ wagen in zich op. Nee, wachten nog even met afbreken. Ergens, ver weggestopt, hebben de leden van De Schèèl Praaje nog de hoop dat de wereld er rond carnaval beter uitziet en de gebouwde wagens misschien ergens in de stad kunnen worden tentoongesteld. Het is waarschijnlijk tegen beter weten in, beseft Emmers zelf ook. “Anders moeten we onze wagen maar op film zetten, zodat we nog iets van een herinnering hebben.”

Een liedjeswedstrijd in een leeg theater Op voorspraak van de twee veiligheidsregio’s in de provincie, is duidelijk dat ook aan Limburg het carnaval grotendeels voorbij zal gaan. Er worden geen vergunningplichtige activiteiten toegestaan, waardoor volgens voorzitter Jos Hessels van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg hooguit via (sociale) media het een en ander mogelijk is. “Maar we moeten onszelf niets wijsmaken. Je kunt een liedjeswedstrijd in een leeg theater opnemen, maar sfeer zit er dan niet in. En je moet wel een erg grote optimist zijn om te denken dat de situatie rond corona in februari is verbeterd. Dan moet je er niet aan beginnen. Nagenoeg alle lokale verenigingen denken er ook zo over.”

