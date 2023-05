Geen alcohol, geen vuurwerk, geen rugzakken, maar hand in hand naar het kampioenschapsfeest van Feyenoord

Een beetje Feyenoordfan kan zijn geluk nu al niet meer op. Dit weekend wint als alles goed gaat, de club de tweede landstitel in zes jaar, en dat mag van de stad worden gevierd op de oer-Rotterdamse plek waar de Feyenoorders dat het liefst doen: in het hart van de binnenstad, op de Coolsingel.

Maandag verschijnen de selectie en de staf dus om klokslag twaalf uur op het bordes van het Stadhuis om toegejuicht te worden door een menigte van op z’n minst 110.000 bezoekers, zo is de verwachting.

Op het stadhuis is al weken sprake van een “zeer complexe operatie”, zegt projectmanager Simone Hagen, die de huldiging leidt. Op het stadhuis is inmiddels een speciaal ‘commandocentrum’ ingericht, waarbij alle diensten van de stad en de regio betrokken zijn, van brandweer tot politie en de dienst veiligheid. De regels voor bezoekers zijn streng: geen alcohol, geen vuurwerk, geen lange stokken met vlaggen, geen rugzakken.

Uitzicht op het balkon

“Maandag gaat om negen uur ‘s ochtends het plein voor het balkon open.” Fans komen dan terecht op een omheinde Coolsingel. “Die is verdeeld in compartimenten, met in elk van die vakken hulpdiensten, en met in de buurt ook paraat staande pelotons politie en mobiele eenheid.”

In de vakken met uitzicht op het balkon zal het snel druk zijn. “Als het daarna ook bij de extra schermen op de Coolsingel te druk wordt, worden twaalfduizend bezoekers naar een groot plein op loopafstand geloodst. Daar kan dan ook naar een groot scherm worden gekeken.’'

In 1999 liep de huldiging na de landstitel van Feyenoord dermate uit de hand dat agenten waarschuwingsschoten moesten lossen. Destijds werden winkels geplunderd en agenten belaagd. Maar de vorige huldiging, in 2017, uitgevoerd volgens hetzelfde draaiboek dat ook nu wordt gehanteerd, verliep zonder incidenten. Ook die huldiging vond plaats op een vroege middag, volgens de burgemeester het enige tijdstip waarop een dergelijke bijeenkomst kan worden gehouden.

Heftige dingen gebeurd

‘’Als het kan worden georganiseerd, dan is het organiseren van een feestelijke huldiging altijd van deze tijd’', stelt burgemeester Aboutaleb. ‘’Een aantal weken geleden is uitvoerig over de haalbaarheid gesproken met politie, het Openbaar Ministerie, Feyenoord en een evenementenorganisatie. De inzet van politie en andere beveiligers, het kunnen gebruiken van materialen als hekken: het moet natuurlijk allemaal wel mogelijk zijn.’'

Dat bleek zo te zijn. Wel pas vanaf dit weekend. Een huldiging eerder in het seizoen was niet mogelijk geweest. Enkele incidenten met fans van Feyenoord dit seizoen hebben de burgemeester ook niet ontmoedigd. Overwogen om de huldiging alsnog te schrappen heeft hij níet. “We hebben goede ervaring met de huldiging in 2017,” zegt hij. “Dat was een mooi feest dankzij alle bezoekers, ook van heinde en verre, die er samen stonden voor hun club.” Dat zou hij graag bij de komende huldiging weer willen ervaren, zegt de burgemeester.

“De binnenstad is er klaar voor”, laat Pauline Buurma, de directeur van de organisatie Rotterdam Centrum, weten. Zij vertegenwoordigt vierhonderd betrokkenen in het centrum, van winkeliers tot pandeigenaren. “Er zijn in het verleden heftige dingen gebeurd, maar we zien ook hoe de organisatie nu te werk gaat. We hebben er het volste vertrouwen in.” Projectmanager Hagen: “We rekenen op de supporters en we vertrouwen ze ook.” Aboutaleb: “Alle bezoekers zijn van harte welkom om hun club toe te juichen. Ik ga ervan uit dat mensen dat in alle vrolijkheid, saamhorigheid en hand in hand komen doen.”

