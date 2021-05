Gedupeerden toeslagenaffaire krijgen onterecht brief over schuld

De Belastingdienst is opnieuw de fout ingegaan met de afhandeling van de toeslagenaffaire. De fiscus deelde een lijst van mensen die ­volgens hem in aanmerking komen voor compensatie met gerechtsdeurwaarders, maar die lijst blijkt niet te kloppen. Dat schrijft de ­Belastingdienst op de eigen website.

De afgelopen dagen regende het al klachten op sociale media van ouders die opnieuw brieven van deurwaarders kregen, terwijl zij van de Belastingdienst te horen hadden gekregen dat zij gedupeerd zijn en in aanmerking komen voor compensatie. Tweede Kamerleden Renske Leijten en Mahir Alkaya (beiden SP) stelden daar zondag al Kamervragen over. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (toeslagen) erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, maar onduidelijk is nog bij hoeveel mensen het mis is gegaan.

Pauzeknop

De Belastingdienst zegt de lijst met de deurwaarders gedeeld te hebben omdat per 1 mei de zogeheten pauzeknop voor schuldeisers is afgelopen. Tot die datum hoefden alle gedupeerden die zich hadden aangemeld tijdelijk hun schulden niet te betalen. “Voor alle ouders die geld van ons hebben gekregen of bericht hebben gekregen dat ze dat gaan krijgen, geldt de pauzeknop”, schrijft de Belastingdienst. “Voor al deze ouders is dat natuurlijk enorm schrikken. Wij bieden onze excuses aan voor deze fout. Dit had nooit mogen gebeuren.”

Na 1 mei geldt de pauze voor schulden alleen nog voor de mensen van wie de Belastingdienst heeft geoordeeld dat zij in aanmerking komen voor de speciale regeling van 30.000 euro die het kabinet in december vorig jaar aankondigde. Die groep is overigens beperkt: van de ruim 36.000 mensen die zich als gedupeerde hebben aangemeld, komen er volgens de Belastingdienst tot nog toe ruim 12.000 in aan­merking voor de regeling.

Alsnog de deurwaarder op de stoep

Voor de overigen geldt dat de schulden sowieso weer terugbetaald moeten worden, ook al is hun dossier door de Belastingdienst nog niet afgerond. De Tweede Kamer drong eerder aan op een oplossing voor personen uit deze groep, omdat zij gedurende het onderzoek van de Belastingdienst alsnog deurwaarders op de stoep krijgen.

Maar volgens staatssecretaris Van Huffelen is hiervoor gekozen om te voorkomen dat schulden te ver ­oplopen zolang de Belastingdienst bezig is uit te zoeken of mensen daadwerkelijk als gedupeerde ­erkend zullen worden. Het herstel van de toeslagenaffaire wordt op 27 mei opnieuw besproken in de Tweede Kamer.

‘Mevrouw, het is crisis hier. Er moet hier nog zoveel gebeuren, mensen zitten met de handen in het haar.” Fatima weet niet wat ze hoort als ze belt met de Belastingdienst.