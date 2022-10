Gedupeerde Valkenburgers teleurgesteld in kabinet: ‘Nasleep doet meer pijn dan de overstroming’

Elf maanden na de watersnood knapt het koordje bij Denise America. Het voortdurende getouwtrek met de verzekering, het leven op een vakantiepark, de onzekerheid of het financieel wel goed komt, het herstel waar ze maar niet mee kunnen starten: de docente marketing en communicatie trekt het niet meer. Het is dan juni en nu nog steeds moeten ze haar missen op de hbo-opleiding. Al kan ze sinds kort eindelijk een beetje lachen. De aannemer is begonnen, er is licht aan het einde van de tunnel!

Nee, premier Mark Rutte komt deze maandag niet langs bij Denise en haar partner Camiel. Het zou ook wat veel zijn geworden, nadat achtereenvolgens politici Mona Keijzer, Kajsa Ollongren en Lilianne Ploumen al in hun gehavende woning stonden. Niet zonder reden, want de herstelwerkzaamheden na de watersnood van juli 2021 wilden maar niet vlotten. Nu ze eindelijk zijn gestart, hopen ze met Kerstmis weer thuis te kunnen zijn. Met dank aan het Watersnoodfonds Limburg en zeker niet aan hun verzekering.

Bedenkingen bij bezoek Rutte

2,40 meter reikte het water rond het huis. Dat ging zo snel dat Denise en Camiel ternauwernood vanuit de kelderruimte wisten te ontkomen. Denise: “Je zou denken dat dat het meest traumatiserende is, maar de hele nasleep doet veel meer pijn. De ene verzekeraar is de andere niet. Sommige bewoners kregen het schadebedrag snel op hun rekening, anderen hadden te maken met een verzekeraar die alles betwistte. Je hoopt op meer controle van de overheid.”

Het is een van de redenen waarom veel Valkenburgers bedenkingen hebben bij het bezoek van Rutte. Ze vinden dat hij mooie sier komt maken, terwijl ze in hun ogen weinig aan de landelijke overheid hebben gehad. Ferry Philippi van ijsmakerij Botterweck staat Trouw telefonisch te woord. Hij zegt nog net niet dat hij de stad vanwege de premier is ontvlucht, maar het is geen toeval dat de ondernemer zijn vrije dag gebruikt om elders te ontspannen. “Ik heb mijn twijfels bij zijn komst. Tenzij hij komt vertellen dat alle schades binnen twee maanden worden uitgekeerd. Dan krijgt hij een pluimpje van me.”

Philippi is zo’n ondernemer bij wie de verzekering amper meewerkte. “Ik had 1,1 miljoen euro schade, er is nog geen vier ton uitgekeerd. ‘Bij een overstroming keren we niet uit’, zei de bedrijfsverzekering. Daardoor zit er ook privégeld in het herstel.” Philippi hoopt nog een deel terug te krijgen via de regeling Tegemoetkoming Omzetschade die vorige week opende. “Ach, misschien helpt de komst van bewindspersonen daar wel bij. Dat verantwoordelijken worden aangemoedigd om iets voor ons te doen.”

Een drijvende caravan

De lokale afdelingsvoorzitter Lars Dorren van Koninklijke Horeca Nederland vindt dat de landelijke overheid beter geld naar de gemeente had kunnen overmaken om die alles te laten afhandelen. “Er zijn regelingen, maar door de strenge voorwaarden vallen veel ondernemers buiten de boot. In Valkenburg kunnen ze heel goed kunnen inschatten wie schade heeft en hoeveel. Dan gaat het nog veel sneller ook.”

Inwoner Jos Robeers pakt zijn telefoon erbij. Op de foto die hij toont, drijft een caravan door de achtertuin. Robeers stond op het punt om met zijn vrouw op vakantie te gaan toen het water kwam. Na vijftien maanden teleurstelling op teleurstelling, is vandaag een dag van hoop. Op de dag dat Rutte de stad bezoekt, is er toevallig ook een bewonersbijeenkomst op het stadhuis. Robeers hoopt te horen dat de overheid toch nog iets kan betekenen voor slachtoffers die met hoge kosten zijn blijven zitten.

De middag loopt voor Robeers uit op een regelrechte teleurstelling. Aan de andere kant van de tafel zitten medewerkers van een onderzoeksbureau die de ervaringen met de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) willen optekenen. Volgens Robeers schrikken ze zich een hoedje als de bewoners die delen.

Robeers: “Ik heb 15.000 euro schade, daarvan is 633 euro uitgekeerd. De verzekering en de Wts wezen naar elkaar. Zo is de ervaring van velen. Er zaten gewoon bewoners te huilen in de zaal, ze dachten voor iets anders te komen. Ik vind het best ironisch dat uitgerekend deze dag Rutte voor de ondernemers naar Valkenburg komt en bewoners hiermee worden afgescheept.”

