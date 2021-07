Gedupeerd door maandenlange wachttijden komen bijna tweeduizend vluchtelingen Nederland niet in

Vluchtelingen die naar Nederland mogen komen, moeten in de Libanese hoofdstad Beiroet uitzonderlijk lang wachten op een visum. Dat leidt er voor sommige mensen toe dat zij na maanden vertraging opnieuw toestemming moeten vragen om hier naartoe te komen. Ondertussen wachten ouders en kinderen op hereniging met familie. Dat blijkt uit door Trouw opgevraagde cijfers.

Wie naar Nederland mag reizen in het kader van gezinshereniging heeft een inreisvisum nodig: een zogeheten ‘machtiging tot voorlopig verblijf’ (mvv). Daarvan liggen er ruim 1900 te wachten om opgehaald te worden bij de Nederlandse ambassade in Beiroet. Vluchtelingen moeten daarvoor een afspraak maken – er moet een stempel in hun paspoort worden gezet – maar de wachttijden voor zo’n afspraak zijn flink opgelopen.

Het kan maanden duren voor er op de ambassade in Beiroet een gaatje vrijkomt. Wie in de eerste week van februari toestemming kreeg om naar Nederland te komen kan nu pas een afspraak maken, en zal dan in september terecht kunnen voor het stempel. Op andere Nederlandse ambassades verschilt de wachttijd, maar in principe zitten er gemiddeld genomen twee tot vier weken tussen een positief besluit en het moment dat de mvv opgehaald kan worden.

Lockdown en explosie

De wachttijden in Beiroet zijn opgelopen door een ‘samenloop van omstandigheden en overmacht’, laat het ministerie van buitenlandse zaken weten. Libanon ging vanwege de coronapandemie meermalen in lockdown en in augustus 2020 vond er een enorme explosie plaats in de haven van Beiroet. Daarbij kwam een medewerker van de Nederlandse ambassade om het leven en raakten collega’s gewond.

Maar volgens Vluchtelingenwerk Nederland kunnen die omstandigheden niet eindeloos als reden worden aangevoerd. “We begrijpen dat er vertraging is ontstaan door de pandemie en de explosie”, aldus een woordvoerder, “maar we zijn nu bijna een jaar verder. De overheid had allang moeten ingrijpen om de capaciteit op de ambassade uit te breiden.” Vluchtelingenwerk hoort van Buitenlandse Zaken en de ambassade dat er twee loketten zijn waar zo’n veertig afspraken per week gemaakt kunnen worden.

De verwachting van Vluchtelingenwerk is bovendien dat de wachttijden verder zullen oplopen, omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bezig is met het wegwerken van achterstanden. Er zullen dus de komende maanden meer aanvragen voor gezinshereniging worden goedgekeurd en die komen vooral van Syriërs. Dat is de groep die hun inreisvisum in Beiroet moet ophalen.

Uiterste houdbaarheidsdatum

Het is al vervelend genoeg voor vluchtelingen dat zij lang moeten wachten op gezinshereniging, maar een bijkomend probleem is dat de inreisvisa maar een beperkt aantal maanden opgehaald mogen worden.

Vluchtelingen hebben na de positieve beslissing van de IND negen maanden de tijd om hun mvv op te halen. Als die periode is verstreken moeten ze een nieuwe aanvraag indienen. Dat hebben op dit moment twintig mensen moeten doen, laat de IND weten. Die benadrukt dat zij een vereenvoudigde aanvraag kunnen doen, waarover snel een beslissing zou worden genomen.

Vluchtelingenwerk wijst op de gevolgen die zo’n vertraging kan hebben. De organisatie weet van in ieder geval een Syrische jongen die in de tussentijd meerderjarig is geworden, wat zou kunnen betekenen dat zijn ouders bij nader inzien toch niet naar Nederland mogen komen. De IND beoordeelt aanvragen voor gezinshereniging van minderjarige kinderen namelijk anders dan die van meerderjarigen. Deze vluchteling heeft geen vereenvoudigde aanvraag kunnen doen.

Beperkte reismogelijkheden

Vluchtelingenwerk vreest dat de lange wachttijden in Libanon deels politiek gemotiveerd zijn. Verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) schreef in november aan de Tweede Kamer de komst van nareizigers ‘gefaseerd’ te willen uitvoeren om piekdrukte in de asielopvang en de huisvesting van statushouders te voorkomen. Vluchtelingenwerk leest daarin dat het de overheid goed uitkomt dat vluchtelingen op dit moment beperkt zijn in hun reismogelijkheden.

Het ministerie van buitenlandse zaken laat in reactie daarop weten dat er ‘geenszins sprake is van een politieke motivatie’. Er wordt volgens een woordvoerder ‘met man en macht’ gewerkt aan het wegwerken van de wachtrij.

