Gebruik partydrugs nam af tijdens de lockdown, jongeren blowen wel vaker

Jonge mensen die vóór de coronacrisis nog weleens een ecstasypil namen of lachgas gebruikten, deden dat tijdens de eerste lockdown en de periode erna gemiddeld genomen een stuk minder. Dat merkte het Trimbos Instituut, dat onderzoek deed naar het drugsgebruik van bijna 4000 zogenoemde ‘uitgaanders’, mensen tussen de 16 en 35 die in het jaar voorafgaand aan de coronacrisis ten minste één keer een club of een festival bezochten.

Nu feesten en festivals massaal zijn afgelast is het wellicht niet verwonderlijk dat uit het Trimbos-onderzoek blijkt dat het aantal mensen dat typische partydrugs gebruikte (naast ecstasy bijvoorbeeld ook amfetamine) afnam. Tegelijkertijd bleven drugs die ook voor de pandemie al veel thuis werden gebruikt populair. Zo gebruikte ongeveer evenveel mensen als in 2019 cocaïne, ketamine en paddo’s. Uitgaanders bleven ook blowen. Veertig procent van de mensen die vóór maart vorig jaar weleens cannabis gebruikte, zegt dat tijdens de eerste lockdown zelfs vaker te zijn gaan doen. Van de tweede lockdown heeft het Trimbos Instituut nog geen cijfers. De relatief nieuwe designerdrug 3-MMC was het enige middel dat in 2020 vaker werd gebruikt dan het jaar ervoor, maar het is onbekend of de toename te maken heeft met de coronacrisis.

Uitlaatklep

Jongeren die minder drugs zijn gaan gebruiken, zeggen in het onderzoek dat het vooral komt omdat ze minder uit konden gaan, en omdat ze hun vrienden minder hebben gezien. Uitgaanders die vaker naar drugs grepen deden dat veelal uit verveling, of omdat ze op zoek waren naar een uitlaatklep.

“Het beeld is heel divers”, zegt onderzoeker Ruben van Beek dan ook. “Voor eigenlijk alle middelen geldt dat er mensen zijn die het minder zijn gaan gebruiken, maar ook mensen die juist meer gebruiken. Iemand die bijvoorbeeld één of twee keer per jaar een pilletje doet op een festival heeft waarschijnlijk het hele afgelopen jaar niets gebruikt. Maar mensen die sowieso al elke maand een of twee keer cocaïne deden met hun vrienden thuis, deden dat misschien nog steeds.”

De afgelopen maanden waarschuwden verschillende experts dat de mentale gezondheid van jongeren te lijden heeft onder de coronamaatregelen. Ook uit het onderzoek van Trimbos blijkt dat veel uitgaanders de eerste lockdown lastig vonden. Negen van de tien ondervraagden geven aan zich geïsoleerd te voelen. Ruim zeventig procent had behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld bij het vasthouden van een gezond dagritme.

Risico op psychische klachten wordt groter

Het Trimbos Instituut vreest dat nu de mentale gezondheid van veel jongeren onder druk staat, het risico op psychische klachten bij middelengebruik groter wordt. Zo zouden sneller angst- of depressieve klachten kunnen ontstaan. Ook verslaving kan een gevaar zijn. Van Beek: “Als je je deze periode niet lekker voelt, en je voelt je beter wanneer je een middel neemt, wat voor middel dat dan ook is, dan kan dat het begin zijn van een verslaving.”

Ook de verschuiving van drugsgebruik in een feestsetting, naar voornamelijk thuisgebruik brengt risico’s met zich mee, merken de onderzoekers op. Op festivals zijn vaak EHBO-posten aanwezig waar gebruikers terecht kunnen als er iets misgaat. Op gebruik in de huiskamer is minder toezicht. Bovendien is het tijdens de lockdown lastiger om drugs vooraf te laten testen, omdat veel locaties waar dit normaal gesproken kan gesloten zijn. Daarnaast kan thuisgebruik tijdens de lockdown ook zorgen voor een zekere normalisatie, denkt het Trimbos Instituut. In de toekomst kan dat ertoe leiden dat de drempel om thuis te gebruiken lager wordt.

Lees ook:

Verveling en sleur, dus zijn studenten meer drank en drugs gaan gebruiken tijdens de lockdowns

Studenten zijn meer drank en drugs gaan gebruiken sinds het begin van de coronapandemie, blijkt uit een enquête. Verveling en sleur eisen hun tol.