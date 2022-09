‘Gebrekkige opvang kan psychische klachten asielzoekers verergeren’

De zorg die asielzoekers krijgen is op dit moment ontoereikend en dat kan ernstige schade opleveren voor hun lichamelijke en mentale gezondheid. Dat schrijven de de beroepsverenigingen van psychiaters, psychologen, artsen en medische specialisten in een brief aan de staatssecretaris van asiel en de minister van langdurige zorg. Dat asielzoekers vaak moeten wisselen van opvanglocatie, waar ook niet altijd adequate voorzieningen aanwezig zijn, baart de zorgsector zorgen.

Dinsdag heeft de hele dag een grote groep van meer dan honderd kinderen, vrouwen en mannen in de regen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel gestaan. Dat zeggen vrijwilligers van activistische hulporganisaties MiGreat en People for People die dinsdag in Ter Apel waren. Zij hebben de groep kinderen in auto’s geplaatst om overdag warm te blijven. Tegen middernacht was iedereen binnen of op de bus gestapt naar opvanglocaties elders in het land, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa). Volgens berichten van hulpverlenende activisten in Ter Apel hebben uiteindelijk enkele tientallen mannen buiten geslapen.

Om dit te voorkomen wil het Coa per 1 oktober duizend extra plekken klaar hebben voor asielzoekers. Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) beloofde deze maand dat niemand meer buiten het aanmeldcentrum zou hoeven slapen en luidde er zelfs een verbod op in. Een risicovolle belofte, zei VluchtelingenWerk Nederland toen in een reactie.

Heftige ervaringen

De instabiliteit van de asielopvang, de vele verplaatsingen en de onzekerheid over bijvoorbeeld de asielprocedure leiden volgens de zorgsector tot extra stress en daarmee tot een grotere kans op gezondheidsrisico’s. Op dit moment kunnen asielzoekers pas zorg krijgen als ze zijn aangemeld bij de IND, maar dat kan vanwege de lange wachttijden soms wel enkele weken duren. Daarna is de zorg die asielzoekers krijgen ook wisselend, omdat mensen vaak moeten verplaatsen. Mede hierdoor is het niet altijd gegarandeerd dat een asielzoeker de benodigde medicatie krijgt.

Asielzoekers komen vaak aan in Nederland na heftige dingen te hebben meegemaakt en hebben daarom vaak al psychische klachten. Door de oorlog verliezen zij geliefden, hebben tijdens de vlucht uit hun land veel geweld gezien en maken zich vaak zorgen over de veiligheid van hun naasten in hun land van herkomst. De zorgsector maakt maakt zich zorgen omdat deze klachten vaak niet bekend zijn en ze door de huidige staat van de opvang juist verergerd worden.

Volgens de zorgsector zouden alle aangekomen asielzoekers binnen een dag na aankomst een medische screening moeten krijgen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat lichamelijke en psychische klachten direct in kaart zijn gebracht. Ook pleiten zij met klem voor voldoende opvangplekken waar medische zorg geboden kan worden.

