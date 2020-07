Gearresteerde boeren krijgen steun van bonte coalitie van boze burgers

Door met een omgekeerde Nederlandse vlag heen en weer te zwaaien begroet ze een groepje boeren die het politiebureau in Assen verlaat. “Blauw, wit, rood, Nederland in nood”, zegt ze. Waarom de 52-jarige Anneke de Weelde hier is? “Om op te komen voor de gearresteerde boeren, en ja, de toekomst van Nederland.”

Want het gaat niet goed met dit land, zegt De Weelde vanachter een dranghek dat haar, en een paar honderd andere sympathisanten op afstand houdt van het politiebureau aan de Balkengracht. “Die anderhalve meter afstand slaat buiten nergens op en nu mogen boeren ook al niet meer demonstreren. Ik ben hier om te laten zien dat we het niet pikken”, zegt ze.

Blokkade

Op het bureau zit woensdagmiddag een groep van 63 boeren vast omdat ze die ochtend met tractors de toegangsweg tot afvalverwerker Attero in Wijster, een plaatsje in de buurt, hebben geblokkeerd. Dit uit woede over de stikstofregels van de overheid. De politie heeft de boeren gearresteerd omdat de veiligheidsregio Drenthe een dag eerder soortgelijke tractordemonstraties heeft verboden.

Beelden van de arrestaties door de ME werden al snel gedeeld via Twitter, Instagram en via Facebookgroepen. Dat is waarom de 21-jarige Puck Viel uit Assen nu voor het politiebureau staat. “Mensen in de Facebookgroep Nee tegen 1,5 meter zeiden: kom langs voor de democratie. Daarom ben ik hier.”

Sympathisanten

En ze is niet de enige. De sympathisanten die ondanks de grijze lucht langs de dranghekken staan zijn niet alleen boos op de stikstofregels, zoals de boeren voor wie ze het opnemen. Het is een bijzondere coalitie van mensen die allemaal boos zijn over iets anders, en elkaar daarin lijken te vinden. Een mix van leden van de boerenactiegroep Farmers Defence Force, de gele-hesjesbeweging en actiegroep viruswaanzin komen de boeren een hart onder de riem steken.

Alle boeren die zijn gearresteerd worden voor het einde van de middag vrijgelaten in kleine groepjes. Ze maken dansjes, grijnzen of joelen mee met de sympathisanten die voor ze applaudisseren en vaak en hard ‘Boeren!’ roepen. De 17-jarige boerendochter Daniek kijkt haar ogen uit. Samen met haar vader Willem Vossebeld en broer Rick Vossebeld heeft ze de hele middag op het politiebureau gezeten.

‘Ik was niet bang’

Ze vertelt erover aan de rest van haar familie: “Ik was niet bang. Alleen toen de ME ons omsingelde voelde ik me wel een topcrimineel”, zegt ze. Waarom ze meedeed? “Tegen de voerwet. Je kunt dieren niet minder eiwitten voeren maar wel verwachten dat melkproductie even hoog blijft”, zegt ze terwijl ze triomfantelijk om zich heen kijkt naar de mensenmassa.

Voor haar vader Willem zegt de opkomst meer dan genoeg: “Dit zijn niet alleen boeren. Dit zijn Nederlanders die het huidige kabinet zat zijn. Dat landbouwgrond moet worden ingeruild voor woningen voor mensen die hier niet vandaan komen. En dat boeren hun werk niet normaal meer kunnen doen, terwijl de luchtvaart gespekt wordt. Het is een bende”, zegt hij.

Sfeer gemoedelijk

Hoewel de sympathisanten een bepaalde boosheid delen, blijft de sfeer gemoedelijk. Groepjes jongeren op scooters praten met elkaar en drinken blikjes Red Bull. Toch heeft de politie voor de zekerheid het kruispunt voor het politiebureau afgezet om te voorkomen dat er trekkers naar toe kunnen rijden. Ook is extra mankracht ingeschakeld, laat een woordvoerder van de politie weten.

Van de 63 boeren die zijn gearresteerd kregen de meesten een boete van 390 euro, sommigen – zoals de vader en broer van Daniek - weigerden die en moeten volgende maand voor de rechter verschijnen. De zeven gearresteerde minderjarigen moeten zich melden bij bureau HALT, zo ook Daniek. “Ik moest even praten met HALT, prima”, zegt ze. Ze moet nu gaan, terug naar Wijster, om de trekker op te halen.

