Gasunie adviseert Groningenveld langer op waakvlam te houden

Dit houdt in dat er voorlopig nog een minimale hoeveelheid gas moet worden gewonnen. Het stopzetten van de gaswinning dit jaar zou te risicovol zijn met het oog op de leveringszekerheid van gas.

Het volledig wegvallen van de import van Russisch gas en de onzekerheid op de internationale gasmarkten betekenen volgens Gasunie “helaas” dat er scenario’s denkbaar zijn waarin Nederland volgende winter niet voldoende gas heeft. In dat geval zou het handig zijn als het Groningenveld nog als back-up beschikbaar is. Dat laatste zou niet mogelijk zijn als het veld al in oktober dit jaar zou sluiten.

Het kabinet gaf eerder aan de gaswinning uit het Groningenveld komend najaar en uiterlijk 2024 dicht te willen doen. Dit is nodig vanwege de aardbevingen waar Groningen al jaren last van heeft. Dat blijft het uitgangspunt, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief. Het kabinet neemt in juni een besluit.

Als er voldoende gas is geïmporteerd, kan het gasveld inderdaad helemaal dicht vanaf 1 oktober dit jaar, aldus Vijlbrief. Volledige sluiting van het Groningenveld is daarmee een “stap dichterbij”.

