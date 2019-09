Gaskraan gaat in 2022 dicht - in plaats van 2030

Dit bericht de NOS. Voor het komende gasjaar wil minister Eric Wiebes (Economische Zaken) de winning al terugbrengen naar onder de veilig geachte grens van 12 miljard kuub, in plaats van 15,9 miljard kuub, zoals in eerste instantie werd gedacht. Er is al langer discussie over het tempo waarmee de kraan in Groningen dichtgaat - en het tempo waarmee de gasvelden leeg worden gepompt.

Voor de zomervakantie riep de Tweede Kamer al op de winning zo snel mogelijk onder de 12 miljard kuub te brengen: het niveau waarop het risico op beving aanvaardbaar is, volgens de maatstaven van het Staatstoezicht op de Mijnen. Recent nog liet Wiebes al doorschemeren dat het Groningse gas binnenkort niet nodig zou zijn - zonder daar een datum aan te verbinden waarop de kraan dicht zou gaan.

(later meer)

Lees ook:

Gemeenten met kleine gasvelden schrijven brandbrief aan Wiebes

Gemeenten met kleine gasvelden zijn bang dat de Rijksoverheid die velden versneld wil leegpompen. Ondanks de toezegging van het kabinet om de gaswinning in deze kleine velden af te bouwen, vrezen zij dat er meer gas wordt opgepompt.