Gas, fijnstof en isolatie. De luchtkwaliteit in huizen is niet best. Wat kun je doen?

Koken op gas brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. In een rapport waarschuwt kennisinstituut TNO voor luchtvervuiling binnenshuis als gevolg van stikstofdioxide. Kinderen krijgen er astma van, berichtte Trouw maandag. Hoe valt dit te voorkomen? En wat voor andere giftige luchtjes verspreiden zich in de Nederlandse huizen?

Annelies van Bronswijk, hoogleraar gezondheidstechniek voor het gebouw (TU Eindhoven), zegt dat luchtkwaliteit binnenshuis al jaren veel slechter is dan buiten. “En dat komt niet alleen door het gasfornuis”.

Te veel stikstofdioxide klinkt verontrustend. Hoe erg is het gesteld met de lucht in onze huizen?

“Met name nieuwbouwwoningen zijn ongezond. Isolatie is steeds belangrijker en daardoor blijven gassen langer binnen hangen. Gemiddeld genomen is de buitenlucht acht keer schoner dan wat men binnenshuis inademt. Voor mensen met aanleg voor astma is dat een probleem.”

Waar komt die vervuilde lucht vandaan?

“Het koken op gas is slechts een onderdeel. Een veel groter aandeel heeft de mens zelf. Iedere dag besteden we vele uren in ons eigen huis, daarbij ademen we CO 2 uit, en dat stapelt zich op. Huidschilfers die losraken zijn slecht voor de lucht. Verder stoten houtkachels en andere apparaten veel uit. En dan heb je nog huisstofmijt en vocht. Een CO 2 -meting is de beste indicatie voor de gehele luchtkwaliteit, inclusief stikstofdioxide en fijnstof.”

Een raampje openzetten dan maar?

“Ventileren is belangrijk en de beste manier om meer schone lucht te krijgen. Iedere ruimte dient altijd een verbinding te houden met buiten, ventilatieroosters hou je open. In de huidige tijd, met een energiecrisis, is dat wellicht moeilijk. Toch is het gezonder. Na twee jaar zijn de gevolgen van de huidige slechte luchtkwaliteit namelijk zeker te voelen.

“Maar een raampje openzetten werkt onvoldoende. Een half uur na het doorluchten zit je dan weer op het oude CO 2 -niveau. De deeltjes blijven voornamelijk aan de plafonds en wanden kleven.”

Wat kun je wel doen?

“In ieder geval de afzuigkap aanzetten tijdens het koken. Zo beperk je de stikstofdioxide, waar TNO over schrijft. Verder zijn er betrouwbare CO 2 -meters op de markt. Voor een paar tientjes heb je er al een. Dan kun je gaan experimenteren met ventileren. Meestal werken één of twee kiertjes het beste, maar met het apparaatje kun je precies zien hoe dat in jouw woning zit. Als je geen bezoek hebt, is 600 ppm de grens voor ongezonde lucht. Het apparaatje begint dan te piepen. Het is tijd voor ventilatie.”

Deksel op de pan Koken op inductie is beter dan gas. Het voorkomt veel stikstofdioxide in de woning, maar ook het koken zelf stoot fijnstof uit. Bij het wokken van olie of bakken en braden komen de meeste vervuilde deeltjes in de lucht. Verder is voor de luchtvervuiling aan te raden deksels op de pannen te houden en water dat kookt direct op laag vuur te zetten. Zo komen er minder waterdamp en afvalstoffen van de chemische van het koken vrij, wat beter is voor de luchtkwaliteit.

