Garagebox (onschuldige) burger opengebroken in strijd tegen wapens, nepkleding en barretjes

De ambtenaren van de gemeente Almelo lachten er smakelijk om. Toen zij een willekeurige controle uitvoerden bij een complex met garageboxen, ging dat als een lopend vuurtje. Huurders sjeesden met aanhangertjes naar garageboxen op andere plekken in de stad en haalden hun (verboden) spullen weg. “Controleurs die observeerden zagen dat gebeuren, het ging binnen twee of drie minuten rond”, vertelt burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo.

In de stad staan 2500 garageboxen, vaak in woonwijken of op industrieterreinen. Huurders en eigenaren gebruiken het voor opslag van de kerstversiering, hun oude oldtimer, klusspullen of een oud bankstel. Althans, daarvoor zijn de boxen bedoeld. In de praktijk gaat een duistere wereld schuil achter deze garagedeuren.

Wapens en nepkleding

Almelo begon een jaar geleden in navolging van Brabantse gemeenten met willekeurige controles van garageboxen in de stad. Het doel is om ondermijnende activiteiten op te sporen. Andere gemeenten als Twenterand, Middelburg, Hilversum en Amersfoort voerden dit soort controles recent ook uit met veelbelovende resultaten. Ambtenaren ontdekten een winkel met nepkleding, zakken geld, spullen voor een hennepkwekerij, illegaal vuurwerk en wapens.

Het gaat niet enkel om criminelen. In Almelo liepen ze bij controles onder andere tegen een volledig ingerichte bar aan. Daarnaast trok een box vol met bouwmaterialen en een cementmolen de aandacht. “Iemand die de box bedrijfsmatig gebruikte, terwijl diegene wel een uitkering had”, legt burgemeester Gerritsen uit. “Daar treden we tegen op.”

Tijdens de controles gaan de gemeenteambtenaren naar binnen onder het mom van een controle van het bestemmingsplan. De plekken zijn willekeurig gekozen, concrete verdenkingen ontbreken vaak. In hun kielzog gaan medewerkers van de politie, douane en Belastingdienst mee. “De controle is onaangekondigd. Via de verhuurder krijgen we contactgegevens van huurders die een uur hebben om zelf de deur open te maken.” Daarna breken gemeenteambtenaren de boxen open met hulp van een slotenmaker, waarna ze een nieuw slot plaatsen.

Onschuldige burgers ook gecontroleerd

Ja, de privacy is een gevoelig punt. Zonder verdenking een box van een onschuldige burger openbreken om het bestemmingsplan te controleren is nogal wat. “Bij negentig procent van de controles vinden we niets”, zegt Gerritsen. “Maar als ik zeg dat jouw oldtimer wordt opgeblazen door een explosie omdat de buurman in de box ernaast illegaal vuurwerk opslaat, krijg ik wel begrip.”

De strafrechter in Almelo oordeelde onlangs in een vonnis dat de vondsten bij controles van garageboxen toelaatbaar bewijs zijn in strafzaken. Gerritsen ziet dat deze vorm van handhaven bijdraagt aan meer vertrouwen in de overheid. “Mensen van goede wil hebben recht op een overheid die hen beschermt.”

De controles passen in een bredere trend van gemeenten die ondermijning aanpakken, ziet onderzoeker Henk Ferwerda van onderzoeksbureau Beke. Hij deed in 2020 onderzoek naar criminelen die opslag- en garageboxen gebruiken. Een eyeopener waren eerdere ontdekkingen van arsenalen vuurwapens en opslag van vluchtauto’s in garageboxen in Nieuwegein en Maurik, gelinkt aan de groep rond Ridouan T. “Dit is een concreet voorbeeld van hoe criminelen gebruikmaken van de faciliteiten in de bovenwereld”, zegt Ferwerda.

Verantwoordelijkheid voor verhuurder

Bij integrale controles van opslag- en garageboxen door gemeenten ligt het zwaartepunt op de thema’s witwassen en verdovende middelen. “De gemeente is in toenemende mate regisseur van dit soort controles.” Zelf huurt Ferwerda ook een garagebox, voor zijn oldtimer. “Ik heb een formulier ondertekend dat mijn verhuurder mijn box altijd in mag om te controleren. De eigenaar en verhuurder heeft namelijk een belangrijke verantwoordelijkheid.”

Daar is directeur Erwin Fleer van opslagbedrijf Boxx het mee eens. Het bedrijf heeft twintig locaties voor opslag- en garageboxen, vooral in de Randstad. “Binnenkort openen we een locatie in Brabant en daar nemen we wel wat meer maatregelen”, vertelt hij. “Vergeleken met Amsterdam is dat het Wilde Westen.” Hij screent zijn huurders, neemt geen contant geld aan en hanteert veel regels. “Er hangen ook camera’s en we krijgen meldingen als iemand vaak zijn box ingaat. Onze boxen zijn echt bedoeld als opslag.”

Vooral de preventieve werking is waar het in Almelo om te doen is. Gerritsen wil uiteindelijk alle 2500 boxen een keer controleren. “Je zou deze controles overal in het land moeten doen, mijn verhaal is dat handhaven een kerntaak is van een gemeente. In het belang van vertrouwen in de overheid.”

Wat is er te zien achter de kiepdeur van die typisch Nederlandse garagebox? Fotografe Rosalie van der Does maakte er 36 open en trakteert de kijker op soms aandoenlijke stillevens van spullen in de schemerzone.