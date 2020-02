Gamen om het spel kapot te maken, voor het goede doel

Stelt u zich een racecoureur voor die jaren oefent op hetzelfde parcours, de grenzen van de bolide oprekkend om een fractie van een seconde van het wereldrecord af te schaven. Dan begrijpt u de toewijding waarmee sommige gamers recordtijden nastreven in hun favoriete computerspellen.

Dit weekend organiseert een groepje gamers in Alphen aan de Rijn een marathon van dit soort ‘speedruns’. Dat doen ze niet alleen voor zichzelf: ze halen er geld mee op voor KWF Kankerbestrijding.

“Het is ontstaan als een doorgeslagen hobby,” vertelt hoofdorganisator Rick Franssen. Hij zit in het bestuur van de stichting Benelux Speedrunner Gathering (BSG), die dit evenement organiseert. “We begonnen in 2016. We hebben nu tien medewerkers en nog andere mensen die helpen. Iedereen doet het op vrijwillige basis, uit liefde voor speedrunning.”

Drie miljoen dollar

Die liefde wordt internationaal door gamers gedeeld. BSG werkt vaak samen met zijn Europese evenknie, ESA, maar speedrunning gebeurt net zo goed in China en Australië. De bekendste organisatie is Games Done Quick, in de VS. Die organiseert later deze maand een evenement met uitsluitend vrouwelijke speedrunners, en haalde bij zijn vorige grote marathon in 2019 meer dan drie miljoen dollar op voor Artsen Zonder Grenzen.

BSG is kleinschaliger. Hun jaarlijkse marathon, die een week duurt, levert meestal iets meer dan achtduizend euro op. Daarnaast organiseert BSG tweemaandelijkse weekendmarathons, waarvan dit de 33ste is. Hier variëren de bedragen van een paar honderd, tot boven de duizend. De donaties gaan altijd naar kankerbestrijding.

Hele moeilijke truc

Het evenement zelf is simpel opgezet: de ene na de andere gamer zit op het podium te spelen. Aan de zijkant zitten drie mensen die beeld, geluid en commentaar verzorgen. De speedruns worden namelijk live uitgezonden op videosite Twitch, een soort YouTube voor gamers. Daar kunnen kijkers met een klik op de knop doneren.

Franssen legt uit hoe BSG kijkers prikkelt om te doneren. “Bij het volgende spel kan je bijvoorbeeld de naam van het hoofdpersonage kiezen. Dan gebruiken we de naam waar het meeste geld op wordt ingezet. We zeggen ook weleens: als mensen een bepaald bedrag doneren, haalt de speler een hele moeilijke truc uit.”

Verbinding door rivaliteit

Om kijkers geboeid te houden, heeft BSG meerdere roostersamenstellers. “Bij zo'n weekendmarathon is dat nog vrij simpel, maar voor een week heeft het veel voeten in de aarde,” zegt samensteller Anthony Timmermans. Enerzijds moeten deelnemers af en toe acht uur kunnen slapen tussen sessies, anderzijds moet het programma afwisselend zijn. “Als je drie Super Mario-games op een rij uitzendt, haken er kijkers af.” Het is net tv.

Over eentonigheid gesproken: wereldrecordhouders oefenen in een game vaak duizenden uren. Hoe blijft één spel zo lang interessant? “Je wilt een steeds hoger niveau van meesterschap bereiken,” antwoordt speedrunner Stijn van de Brug. “Je kijkt hoe ver je kan gaan, en probeert het spel kapot te maken,” vult Timmermans aan, doelend op trucs die zwakke plekken in de code van een game uitbuiten. Zo is het soms mogelijk een spel dat uren duurt binnen een paar seconden te voltooien. Al zijn zulke trucs bij sommige speedruntoernooien verboden.

Tot slot is er nog het sociale element. “Ik neig naar games die veel andere mensen ook speedrunnen,” vertelt Rob Kapel van BSG. “In m'n eentje spelen kan altijd. Maar het feit dat meer mensen de records proberen te verbeteren, zorgt voor rivaliteit. En dat creëert dan weer verbinding.

De BSG-marathon is dit weekend live te zien via de link twitch.tv/bsg_marathon.

