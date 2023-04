Gaat ‘slavernijhoofdstad’ Vlissingen excuses maken?

In Vlissingen struikel je misschien niet over het koloniale verleden, maar ver weg is het ook niet. In de duinen staan statige landhuizen, ooit toebehorend aan koopmannen die hun fortuin in de koloniën vergaarden. Wie het centrum inloopt, stuit op het statige Lampsinshuis. Dat werd in 1641 gebouwd door Cornelis Lampsins, bewindhebber van de West-Indische Compagnie en ‘baron van Tobago’. Over de zee kijkt een standbeeld van Michiel de Ruyter trots over de zee uit. In Vlissingen is de ‘zeeheld’ dermate onderdeel van de stad dat de inwoners hem bij zijn voornaam noemen.

Aan zijn keukentafel in een wijk iets buiten de stad serveert ChristenUnie-fractievoorzitter Pieter Jan Mersie vanwege Pasen gevulde koeken in de vorm van haasjes bij de koffie. Voor Mersie maakt het koloniale verleden inmiddels dagelijks deel uit van zijn politieke werk. Al langer maakt hij zich in Vlissingen hard voor slavernijexcuses van het stadsbestuur.

Wel erkenning, geen excuses

Aan tafel zit ook Siegfried Steglich, wiens voorouders op plantages te werk werden gesteld – zijn Duitse naam dankt hij aan een uit Duitsland afkomstige tandarts en zendeling. Mersie en Steglich hebben de handen ineen geslagen, omdat het met de excuses van Vlissingen nog niet wil vlotten. Terwijl de Nederlandse staat, verschillende steden en provincies die stap wel hebben gezet, blijft het in de Zeeuwse havenstad voorlopig bij ‘erkenning’ van het verleden. Het college wil ook niet het initiatief nemen tot excuses. Daarom stemt de raad donderdag over een voorstel van ChristenUnie, Groenlinks, SP, D66 en PvdA om excuses te maken.

Dat Mersie en Steglich voor excuses ijveren, heeft ook te maken met een onderzoek uit 2021 naar de betrokkenheid van Vlissingen bij de slavernij. De uitkomsten logen er niet om: de onderzoekers stelden dat Vlissingen in de tweede helft van de achttiende eeuw de ‘onbetwiste hoofdstad’ van de Nederlandse slavenhandel was.

Tussen 1750 en 1780 vervoerden Vlissingse schepen zo’n 60.000 mensen die als slaaf te werk werden gesteld. Bovendien, stelden de historici, hadden Vlissingers aan de basis gestaan van de plantage-economie, bijvoorbeeld op het Caribische eiland Tobago. Daar telde de kolonie Nieuw Walcheren meer dan honderd plantages. De bijbehorende nederzetting droeg de naam Nieuw-Vlissingen.

Een Michiel de Ruyter glas-in-loodraam in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Beeld Boaz Timmermans/Fos Fotografie

‘Ontluisterend’

Maar of het voorstel het gaat halen, spant erom; veel andere fracties zijn tegen. Één stem meer of minder kan het verschil maken. Mersie vindt dat ontluisterend. “Ik vind het ook vreemd dat er onderscheid wordt gemaakt tussen erkenning en excuses.” Excuses vloeien voort uit erkenning, vindt hij. “Als je een botsing hebt met een auto omdat jij geen voorrang hebt verleend, dan zeg je toch ook niet alleen maar: inderdaad, ik zat fout?”

In het ingediende voorstel staat dat aan excuses geen financiële consequenties verbonden zijn, na eerdere bezwaren van de VVD over dat excuses geld zouden kosten. Toch is die partij nog steeds tegen. Volgens raadslid Yvette Hoogstraten kan het verleden wel degelijk erkend worden zonder excuses. “Door excuses zet je mensen tegenover elkaar als daders en slachtoffers”, zegt zij. “Wij vinden dat het college niet meer verantwoordelijk is voor het verleden. Misschien zeggen de indieners van het voorstel dat ook niet letterlijk, maar het kan wel zo geïnterpreteerd worden.”

Middelburg biedt wel excuses aan

Terwijl Mersie bevlogen voor excuses pleit, maakt nazaat Steglich een meer berustende indruk. Ja, het proces is moeizaam. Maar misschien is het niet anders, stelt hij. “Ik ben tamelijk pessimistisch over hoe lang dit allemaal gaat duren. Als het nu niet wil indalen in de harten en hoofden van de tegenstanders, moet de tijd maar zijn werk doen. Excuses moeten komen vanuit bewustzijn en empathie.” Hij noemt het financiële bezwaar wel ‘wreed’. “Het is heel moeilijk praten met mensen die op dat spoor zitten.”

Op een speciale informatieavond over de excuses vertelde Steglich over de invloed van het verleden op zijn dagelijks leven. Zo vertelde hij over discriminatie bij sollicitaties. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig. “Het heeft me veel gebracht om me te verdiepen in mijn identiteit. Maar het verleden beheerst mijn leven niet. Mijn Duitse naam houd ik ook, ook al heeft die een koloniale connotatie. Hij is toch van mij.”

In Middelburg, de Zeeuwse hoofdstad die op een half uurtje fietsen ligt van Vlissingen, werd vorig jaar besloten dat er op 1 juli wel excuses komen. Waarom Middelburg zo anders omgaat met het verleden, kan Steglich niet goed uitleggen. Misschien wil Vlissingen liever naar de toekomst kijken, suggereert hij. “Het is een generalisatie, maar kijk eens hoe Vlissingen met de wederopbouw omsprong. Alles wat kapot was – en dat was veel – is weggedaan om er iets nieuws voor in de plaats te laten komen.” In Middelburg was dat anders. “Daar hebben ze iedere steen bekeken en weer op zijn oorspronkelijke plek neergezet.”

Lees ook:

Dordtse kerk worstelt met slavernijverleden. ‘We moeten dit verhaal vertellen en samen een nieuwe start maken’

Het avondmaalservies uit de Grote Kerk van Dordrecht is bekostigd met opbrengsten uit de slavernij, zo blijkt uit onderzoek. ‘Dit verhaal maakt ons historische besef evenwichtiger’, zegt Aaike Kamsteeg van het Platform Dordtse Kerken.