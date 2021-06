Frustratie bij Egmondse boeren over handelen hoogheemraadschap bij extreme regenbui

Met een ongemakkelijk gevoel tuurt John Hopman over de ringvaart naar een stuk natuurgebied bij Egmond aan den Hoef (Noord-Holland). “Er staat geen water in, althans niet zoveel als ik denk dat erin moet staan.” Achter hem worden de extra gegraven geulen gedicht. Die moesten het overtollige water van Hopmans bloembollenveld helpen weg te krijgen, de sloten in, omdat het afvoersysteem onder de grond de regen niet aankon.

Het werd pikzwart

Noodweer met ongekende regenval trof Nederland afgelopen vrijdag. Het gebied bij Egmond aan den Hoef vormde het epicentrum van een explosieve regenbui. Het werd toen pikzwart om kwart voor zes ’s avonds, blikt Hopman (59) terug. “Mijn regenmeter gaf 85 millimeter aan in anderhalf uur. Heel bizar. We hadden ’s ochtends al 20 millimeter gehad. Dit hele gebied heeft bijna volgestaan met water. We krijgen met steeds extremer weer te maken.” Zeker tien bollenboeren in de omgeving zijn getroffen, zegt Hopman.

De grond kon al dat regenwater niet verwerken. De sloten stonden bovendien al vol, waardoor het water op het land daar niet heen kon. Hopman trekt een tulpenbol uit de grond en wijst op de donkere aarde. Die hoort in deze periode haast uit elkaar te vallen, zegt hij. Nu is de aarde zo vochtig dat je er een bal van kunt kneden.

Of Hopmans bollen de regenval overleven is nog onduidelijk. Ze hebben zeker 24 uur onder water gestaan. Het duurde tot dinsdagochtend om het overtollige water weg te pompen. Hoe langer de bollen onder water staan, hoe groter kans op blijvende schade. “Ik kan dat nu niet goed inschatten”, zegt Hopman, die sinds 1985 tulpenboer is. “Het is voor het eerst dat mij dit overkomt.”

De bollen moeten niet wegrotten

Zijn frustraties richten zich op Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dat moet ervoor zorgen dat het water voldoende en snel wordt afgevoerd. Juist toen had het natuurgebied, waarnaar Hopman kijkt, zijn nut moeten bewijzen, vindt hij. Het gebied, Waterberging vliegveld Bergen geheten, moet bij hevige regenval overtollig water opvangen om overlast te beperken.

Dat is in Hopmans ogen onvoldoende gebeurd. “De overheid heeft bepaalde gebieden aangewezen als reservoir als het water niet op een normale manier weg kan. Het hoogheemraadschap had dit gebied tijdiger moeten gebruiken.”

Dat is niet het enige waarover Hopman vragen heeft. “De gemalen draaiden niet allemaal. Als de situatie erom vraagt, geeft het hoogheemraadschap niet thuis, maar ik betaal wel belasting voor het waterbeheer.”

Hij is niet boos, zoals collega’s, zegt hij. “Ik ben wat milder, maar ik moet wel opkomen voor mijn eigen bollen. Die moeten niet wegrotten. Anders zegt de afnemer: hou ze zelf maar.”

Aardappelboer Ted Vaalburg kreeg het water niet van zijn land. Beeld Olaf Kraak

Driehonderd meter verderop pompt een trekker via een slang water de ringvaart in, uit een sloot bij het aardappelveld van Ted Vaalburg (49). 130 millimeter viel er bij hem die vrijdag. Zondagochtend zakte de moed hem in de schoenen. Ook ná vrijdag regende het nog flink. “We kregen het water niet weg.”

Vaalburg laat een rottende aardappel zien. Die voelt ruw aan. De schil wrijft Vaalburg met zijn vinger weg. Deze heeft te lang in het water gestaan. De oogst is verloren, zegt hij. Schade: 70.000 euro voor het hele perceel. Hij hoopt dat de tweede lichting hem dit seizoen redt. “Maar daar heb ik niet veel ervaring mee. Zoveel water heb ik niet meegemaakt.”

Een rottende aardappel op het land van Ted Vaalburg. Beeld Olaf Kraak

Ook Vaalburg zet vraagtekens bij het gebruik van het waterreservoir achter de ringvaart. Liep het water er wel goed naar toe? Waren er geen verstoppingen? Hij miste de noodpompen van het hoogheemraadschap en hekelt de onzichtbaarheid van het hoogheemraadschap op het moment dat de boeren de organisatie nodig hadden. Toch weigeren hij en Hopman met de beschuldigende vinger naar het hoogheemraadschap te wijzen.

Hoogheemraadschap: ‘Snel gereageerd’

Siem Jan Schenk, bestuurder bij het hoogheemraadschap, beseft dat de oogst in gevaar komt. “In een uur of twee 80 tot 100 millimeter, dat krijgen we niet op korte termijn weg. Dit leidt tot wateroverlast en schade. We kunnen 15 millimeter per etmaal wegwerken.”

Hij kent de geluiden van de boeren. Over pompen die niet werden ingezet, over waterreservoirs die niet op tijd opengingen. Alles werkte, vertelt hij aan de telefoon, zoals het hoorde. “We hebben snel gereageerd, maar gaan zeker nog evalueren.”

Voor Hopman begint het nu spannend te worden. Overleven zijn bloembollen het extreme weer van vrijdag? Hij sluit niet uit dat hij de schade gaat verhalen op het hoogheemraadschap. “Ze keren niet uit enkel als er veel regen valt. Wel als ze niet goed hebben gehandeld.”

Lees ook:

Hoe houden we dat regenwater vast? ‘In Spanje gebruiken ze elke regendruppel vier keer’

Nederland is goed in water wegwerken en tegenhouden, niet in vasthouden. Toch is gedegen waterbeheer hard nodig nu de droogte weer toeslaat.