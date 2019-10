Fruitsmaak in e-sigaret mag blijven, zegt Blokhuis

Kiwismaak, aardbeiensmaak, kokos, chocolade: het kan allemaal. En e-sigaretten met fruitsmaak mogen voorlopig verkocht blijven in Nederland. Staatssecretaris Paul Blokhuis gaat niet in op de oproep van kinderartsen om de smaakjes te verbieden.

Kinderartsen maken zich grote zorgen over de bij jongeren populaire e-sigaretten met fruitsmaak, en hebben het kabinet onlangs gevraagd alle e-sigaretten te verbieden. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde zijn de snoep-achtige smaken voor de jongeren zo aantrekkelijk dat ze eerder starten met de e-sigaret, die net als gewone sigaretten het zeer verslavende nicotine bevatten. E-sigaretten zijn inmiddels populairder onder middelbare scholieren dan ‘gewone’ tabak. Onder de 16-jarigen heeft 36 procent al ervaring met vapen. Ook longartsen hebben onlangs om een totaalverbod gevraagd.

‘Zeer verontrustende ontwikkeling’

Staatssecretaris Blokhuis vindt enerzijds dat er voor jongeren die nu opgroeien ‘geen plek voor de e-sigaret’ moet zijn en noemt het ‘een zeer verontrustende ontwikkeling dat zoveel jongeren een e-sigaret of shisha-pen uitproberen’, meldt hij in antwoorden op Kamervragen van de SP. Uit onderzoek van het RIVM is volgens hem gebleken dat met name de zoete en fruitige smaken ‘bijdragen aan de aantrekkelijkheid van e-sigaretten voor jongeren’.

Juridisch is het mogelijk de fruitsmaken in Nederland uit de schappen te weren. “Er is een mogelijkheid opgenomen in de Tabaksproductenrichtlijn om smaken voor de e-sigaret op nationaal niveau te verbieden”, aldus Blokhuis. Hongarije heeft dat bijvoorbeeld al gedaan.

Maar het kabinet kiest voor een andere aanpak, afspraken zoals die onlangs over roken zijn gemaakt in het Nationaal Preventieakkoord. Voor de e-sigaret is daarbij wel afgesproken dat die voortaan niet meer opgestoken mag worden op bijvoorbeeld het werk of in een restaurant, waar een rookverbod geldt. Vanaf 2022 worden de regels nog iets strenger, als e-sigaretten, net als gewone sigaretten, niet meer ‘zichtbaar’ uitgestald mogen worden in winkels en alleen nog verkocht mogen worden in pakjes zonder logo.

Mysterieuze longziekte

Wel komen er in de nabije toekomst strengere controles op de online verkoop aan jongeren. Dat kan volgens de staatssecretaris nu nog niet, omdat er eerst nog een methode voor ontwikkeld moet worden. Jongeren kopen de sigaretten online, waar ze de leeftijdsgrens van 18 jaar vrij makkelijk kunnen omzeilen.

Veel fracties in de Tweede Kamer gaat dat niet ver genoeg, bleek onlangs al. GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie willen nu al een totaalverbod op e-sigaretten, waarbij de ChristenUnie wees op voorbeelden als Michigan en New York, staten in de VS waar de e-sigaretten met fruitsmaak nu al verboden zijn. Ook het CDA vroeg Blokhuis snel in actie te komen, vanwege de onrust. Vanuit de VS komen meldingen van honderden mensen die aan een mysterieuze longziekte lijden die vermoedelijk is veroorzaakt door e-sigaretten.

